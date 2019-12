Barcelona prepara reclamação sobre o VAR para enviar à Federação Espanhola

Clube se queixa de pênalti sofrido por Gerard Piqué no empate por 2 a 2 entre Barcelona e Real Sociedad, na tarde desse sábado (14)

O ficou indignado com o uso do VAR no empate por 2 a 2 com a , nesse sábado (14), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube se queixa de um pênalti não marcado em Gerard Piqué e enviará uma reclamação formal à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A informação sobre a revolta dos catalães foi divulgada pelo jornal Sport, da . A publicação diz ainda que a diretoria está irritada com o uso do árbitro de vídeo.

O presidente Josep Maria Bartomeu se indignou com um pênalti considerado claro e que não foi marcado sobre Piqué no estádio Anoeta. A intenção do mandatário é solicitar explicações de Luis Rubiales, mandatário da entidade.

O dirigente barcelonista acredita que Alberola Rojas, árbitro do duelo, deveria revisar o lance no monitor do VAR, o que não aconteceu.