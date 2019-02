Barcelona prepara 20 milhões de euros por dois jovens do Palmeiras

Zagueiro Vitão, de 19 anos, e lateral-esquerdo Luan Cândido, de 18 anos, estão perto de fechar com o clube catalão

O Barcelona está avançando para contratar dois jovens jogadores do Palmeiras, num acordo que, segundo o Blog Ora Bolas apurou, deve girar em torno de 20 milhões de euros (R$ 84 milhões). O zagueiro Vitão (na foto), de 19 anos, e o lateral-esquerdo Luan Cândido, de 18 anos, são as promessas alviverdes que estão perto de assinar pelo clube catalão.

A negociação conta com a intermediação do agente André Cury, representante do Barça na América do Sul e que tem forte amizade com o diretor palmeirense Alexandre Mattos. O dirigente do Verdão, aliás, está na Europa desde o fim de semana para finalizar as transferências.

Recentemente, vale lembrar, o Barcelona acertou a contratação de outra joia brasileira de destaque: o lateral-direito Emerson, do Atlético-MG, que custou 12 milhões de euros (R$ 50 milhões). O jogador de 20 anos assinou contrato até 2024 e, logo em seguida, foi emprestado ao Betis.