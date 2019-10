Barcelona precisa vender para fechar balanço no azul; veja quem pode sair

Clube catalão tem que embolsar montante e, para isso, precisa vender jogadores por 124 milhões de euros. Vidal e Rakitic estão em pauta

O é um dos clubes mais potentes do mundo. De fato, na última temporada, apresentou uma arrecadação recorde de um bilhão de euros. Porém, como todas as empresas, o clube tem que cuidar de seu balanço financeiro para que não haja desequilíbrios no exercício.

O clube do Camp Nou tem que vender vários jogadores do primeiro plantel, assim como alguns emprestados, por um valor de 124 milhões de euros se quiser manter o balanço com superávit antes de 30 de junho de 2020.

Os 124 milhões de euros seriam contemplados pelas diferentes operações de venda e dariam um aumento de mais de 10%, mais concretamente de 11%, com respeito ao ano passado. Os principais candidatos para sair do Barça e sanear as contas se encontram no meio do campo.

Os principais candidatos a sair são Arturo Vidal e Iván Rakitic. O croata teve apenas 203 minutos distribuídos em 8 jogos neste início de temporada, o que significa uma redução substancial nas oportunidades de Ernesto Valverde para um dos fixos do Blaugrana nas últimas temporadas.

Apesar disso, o antigo jogador do ainda tem um bom mercado. A é seu principal pretendente, mas não o único. Nos últimos meses, o ou a são algumas das equipes que demonstraram interesse em um dos melhores jogadores em sua posição, que viu como perdeu destaque em favor de De Jong ou Arthur.

No caso do chileno, possui dados semelhantes. 209 minutos distribuídos no mesmo número de partidas que Rakitic, oito, entre e UEFA . Vidal foi titular, contra o Sevilla, em 6 de outubro, no qual jogou 70 minutos.

Vidal, que chegou na temporada passada pelo de Munique por 18 milhões de euros, acaba de assinar um contrato em 2021 e o Barça espera participar do investimento no meio-campo. É por isso que teríamos de nos livrar do jogador no próximo mercado de inverno ou na próxima janela de contratações do verão, para não perder valor de mercado, que seria superior a 20 milhões, dos quais eles só teriam que pagar 6.

O Malcom brasileiro é uma das vendas que a equipe presidida por Josep María Bartomeu está no caminho certo. O final, um dos grandes fiascos de azulgranas, foi vendido por 40 milhões ao de São Petersburgo.

Desses 40 quilos, apenas um pouco mais de 8 (8'2) foi contado, na medida em que ainda havia mais de 30 milhões (32'8) a serem pagos do que foi pago aos Girondins de pelos serviços da futebolista (41 milhões de euros).

Phillipe Coutinho é outro jogador que pode ajudar, principalmente, os cofres do FC Barcelona. A contratação mais cara da história da equipe de Blaugrana foi transferida para o Bayern de Munique, mas com uma opção de compra.

Uma opção de compra de 120 milhões de euros, que poderia ser paga com as primeiras reuniões do ex- dentro do grupo bávaro, apesar de as primeiras críticas ao desempenho de Coutinho terem começado a aparecer.

No entanto, no momento, ele é um jogador apreciado dentro da disciplina de Kovac e pode ser viável para o atual campeão da executar a opção de compra de um dos investimentos mais decepcionantes da história do Barcelona.