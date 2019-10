Barcelona precisa de Griezmann para alcançar seus objetivos, diz ex-meia

Dugarry acredita que Griezmann será a principal peça do Barcelona na briga por títulos

Christophe Dugarry, atual comentarista da RMC e ex-jogador do ressaltou que o time espanhol precisará da ajuda de Antoine Griezmann na busca por títulos.

“Os ajustes táticos de Griezmann podem ser complicados, mas mal posso acreditar que, com seu talento, ele não possa ser lucrativo. Sinceramente, o Barça precisa de Griezmann. No final, Piqué, Messi, Suárez ... todos perceberão que esse garoto tem qualidade, talento e os ajudarão a alcançar seus objetivos coletivos que parecem muito distantes hoje", disse.

O encaixe de Griezmann no esquema do Barcelona é um dos principais assuntos de debate na . Técnico da seleção francesa, Didier Deschamps chegou a dizer que Griezmann precisaria jogar em um time com "hábitos" que não são assimilados "da noite para o dia".

E como Deschamps, Dugarry está convencido do sucesso de Griezmann no Barcelona. “Antoine deve permanecer calmo, se isolar de polêmicas e se concentrar apenas em continuar trabalhando. Seu esforço o recompensará. Antoine é um jogador inteligente e talentoso, não tenho dúvidas”, insistiu.

Por fim, Dugarry argumentou que as declarações são para "apoiar" Griezmann, embora não tenha hesitado em se referir ao antigo clube de Griezmann, o Atlético, em termos depreciativos. “Griezmann esteve em um dos piores times para jogar futebol e não ganhou nada. Agora, pelo contrário, ele está em um time que vai adorar por causa da proposta de jogo e onde tem grandes chances de ganhar títulos. Aguarde!”.