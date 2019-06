Barcelona pode usar Semedo para conseguir "desconto" em Griezmann

O interesse dos Rojiblancos no lateral fez surtir uma ideia que pode valer a pena para ambos os lados

Que o está de olho em Antoine Griezmann todos já sabem, mas o interesse do em Nelson Semedo despertou uma faísca dos catalães.

O jogador francês, que ainda pertence aos Rojiblancos, anunciou recentemente a sua saída do clube e reavaliou um acordo com o Barça. O time campeão da analisou a proposta de Griezmann mas não concluiu um acordo até então para não violar o regulamento da Fifa. A cláusula de sua saída, que seria 200 milhões de euros, cai para 120 milhões (cerca de R$ 523 milhões) a partir de 30 de junho.

Apesar do desconto, o valor ainda é considerado alto aos Azulgranás, que consideram o interesse do Atlético por Semedo uma possibilidade de oferece-lo como moeda de troca por Griezmann. Desta forma, o Barça poderia trazer o atacante sem ter que arcar com uma cláusula de rescisão. Por outro lado, uma transferência permite colocar um eventual acréscimo.

Ao Atlético, também seria conveniente que aceitassem a troca pois seria a oportunidade perfeita para trazer Semedo, já que sua cláusula para deixar o Barça é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 436 milhões).