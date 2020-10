Barcelona pode ter Rafinha como moeda de troca por ex-joia, hoje no City

O meio-campista não deve ser utilizado por Koeman, mas não sabe de nenhum interesse de Guardiola

Rafinha Alcántara não está sabendo de nada sobre a possibilidade do atleta ser utilizado como moeda de troca pelo uma operação que levaria Eric García, do , ao Camp Nou.

O meio-campista segue tentando decidir seu futuro, após uma excelente temporada onde esteve por empréstimo no del Vigo, rival desta quinta-feira (1) do clube catalão, mas os blaugranas não receberam nenhuma oferta que chegue à multa rescisória de 16 milhões de euros pelo jogador, com contrato vigente até o final da temporada.

Várias equipes já sondaram o jogador e o Barcelona, mas nenhuma fez uma proposta boa o suficiente para atrair a atenção do clube, que pretende receber o valor da multa rescisória.

Desde a pandemia do Covid-19, entretanto, quando o atleta estava em alta, muita coisa mudou, clubes perderam o poderio financeiro e jogadores como Rafinha, com espaço na maioria das equipes do planeta, não conseguem encontrar uma nova casa para jogar.

Rafinha aceita ficar mais um ano e sair de graça

É por esse motivo que o meio-campista não descarta permanecer no Barcelona por mais um ano e sair de graça no fim da temporada. Segundo o Mundo Deportivo - em apuração confirmada pela Goal -, o Celta mantém o interesse de contar novamente com o atleta e essa seria uma maneira financeiramente viável da tal negociação sair do papel.

O Barcelona, entretanto, precisa vender jogadores, e, com mais de cinco dias de mercado aberto, pode ficar mais propenso a aceitar uma oferta menor. Caso contrário, Rafinha ficará até o final do ano - o Barça está irredutível e o atleta não vê problemas em tal circunstância.

Ronald Koeman, treinador da equipe, entende que o jogador não pode ser emprestado novamente e afirmou que aqueles que não devem ser utilizado, como é o caso do brasileiro, devem sair. Rafinha Alcântara não foi relacionado para o jogo de logo mais por opção do técnico holandês