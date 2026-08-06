A grave lesão no joelho de Frenkie de Jong pode ter grandes consequências para os planos de transferência do Barcelona, informa o Marca. Caso a recuperação do internacional da seleção holandesa decepcione nas próximas semanas, os catalães vão com tudo por Rodri. O meio-campista do Manchester City tem, segundo diversos veículos internacionais, preferência pelo Barça.

De Jong está fora de combate com uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O meio-campista sofreu a lesão durante a Copa do Mundo, após uma colisão com Quinten Timber em um treino da seleção holandesa.

Após seu retorno a Barcelona, De Jong passou por vários exames médicos, que confirmaram a gravidade da lesão. Em seguida, ele optou, contra a recomendação do clube, por um tratamento conservador e, por enquanto, não precisará passar por cirurgia.

O Barcelona não informou um prazo previsto de recuperação, mas, segundo o Marca, De Jong deveria poder estar apto para jogar dentro de dois meses graças ao tratamento conservador. Metade desse período já passou, e dentro do clube há grandes dúvidas sobre se o tratamento está surtindo efeito. O Marca destaca que uma operação não pode ser descartada caso o tratamento não produza o resultado desejado.

Uma eventual intervenção prolongaria o período de recuperação em dois a três meses e mudaria completamente os planos da diretoria esportiva. Inicialmente, o Barcelona não pretendia contratar um novo meio-campista e, apesar da lesão de De Jong, segue aberto à saída de Marc Casadó, que atua na mesma posição.

Dentro do clube também existem preocupações com a condição física de De Jong no longo prazo. O holandês já perdeu 56 partidas nas últimas três temporadas por diferentes lesões, o que, segundo o Marca, preocupa tanto o técnico Hansi Flick quanto o diretor esportivo Deco.

Por isso, Deco já buscou informações sobre Rodri e vários outros meio-campistas. O Barcelona inicialmente se manteve à margem, porque dentro do clube existia a ideia de que o volante de 30 anos do Manchester City estava praticamente acertado com o Real Madrid.

RMC Sport e The Athletic informam, no entanto, que Rodri tem preferência pelo Barcelona e que tanto o Real Madrid quanto o Manchester City já foram informados disso. "Fontes muito próximas dizem que ele se sente atraído pelo futebol que o FC Barcelona pratica", escreve o The Athletic. "Além disso, ele conhece bem e é amigo de muitos dos jogadores do clube."

O City pede cerca de 80 milhões de euros, mas pode aceitar entre 60 e 70 milhões de euros. Rodri tem contrato por apenas mais um ano em Manchester.