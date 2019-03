Barcelona pode perder Dembélé contra o Lyon na Champions League

Atacante francês sofreu contusão em vitória sobre o Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol e deve desfalcar o Barcelona na UEFA Champions League

Ernesto Valverde tem um problema inesperado e de última hora. Ousmane Dembélé se queixou de problema físico ao fim do jogo contra o Rayo Vallecano, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, segundo o jornal Sport, da Catalunha.

O francês pode se ausentar da partida contra o Olympique Lyonnais, na quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela volta das oitavas de final da UEFA Champions League.

Valverde optou por utilizá-lo no segundo tempo da partida com o Rayo, neste sábado (9), no camp Nou. Ele foi poupado na primeira etapa, e Coutinho foi o escolhido pela comissão técnica.

Apesar da entrada tardia em campo, Dembélé apontou problemas físicos em campo. Ele pode engatar uma sequência fora dos gramados, de acordo com o diário catalão.