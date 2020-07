Barcelona pode lucrar com lateral brasileiro e conversa com Dortmund e ingleses

Lateral brasileiro tem feito uma boa temporada no Real Bétis, mesmo assim pode ser negociado com outras equipes europeias

O lateral brasileiro Emerson 'Royal' pode estar perto de deixar o sem ao menos ter vestido a camisa do clube blaugrana. Emprestado ao Real Betis desde 2019, Emerson desperta interesse de grandes clubes da Europa e pode nem terminar o período de empréstimo ao time de Sevilha.

De acordo com o Mundo Deportivo, um dos principais interessados nos serviços do brasileiro é o . O time alemão perdeu uma de suas principais peças da última temporada: o lateral/ala Achraf Hakimi, que pertencia ao , mas foi negociado com a de Milão. A equipe aurinegra anunciou a contratação do ex- Thomas Meunier, mas isso não descarta a busca por outro lateral, já que o capitão e também lateral do time Łukasz Piszczek já está com 35 anos.

Outros clubes citados como potenciais interessados são os ingleses Hotspur, e o United. A revista Kicker também colocou o brasileiro na mira do .

O fato é que Emerson tem mercado na Europa. Na atual temporada com o Betis, Emerson disputou 29 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências. A juventude do atleta, que está com 21 anos, é um atrativo para clubes que procuram jogadores novos para seus elencos.

Em janeiro de 2019, o Barça pagou 12 milhões de euros (R$ 50 milhões à época) ao Atlético Mineiro. De acordo com um levantamento do Transfermarkt, dos 10 emprestados do Barcelona nessa temporada, apenas quatro foram valorizados no mercado e Emerson é um deles. Atualmente o ex- está avaliado em 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões na cotação atual).

Uma possível negociação com clubes ingleses deve inflar esses valores, devido ao poderio financeiro das equipes britânicas. Isso para o Barça pode ser um atrativo grande para a negociação.

Para o Betis, porém, a notícia é ruim, pois o empréstimo do brasileiro está acertado até junho de 2021. Embora não sejam claros os termos e cláusulas entre Barça e Betis, é possível que a equipe catalã já tente vender o lateral já na metade de 2020, durante a janela de verão europeia.

Isso representaria um duro golpe para o time verde e branco e pode significar a necessidade de uma negociação por valores entre eles e os blaugranas. Isso porque o Betis pagou ao Barça 6 milhões de euros pelo empréstimo do jogador por dois anos.