Barcelona pode igualar recorde do Bayern na Champions League

Equipe pode chegar a 29 partidas sem derrotas na principal competição de clubes do continente, o que igualaria o desempenho dos bávaros

Mesmo com a classificação garantida na Champions League, o Barcelona entra no Camp Nou contra o Tottenham na próxima quarta-feira (12) com o objetivo de colocar seu nome mais uma vez na história. Nesta oportunidade, a situação pode colocar o time ao lado do Bayern de Munique.

Além de poder se classificar pela 12ª vez com campanha invicta na fase de grupos, o que seria um recorde do torneio, os catalães têm a oportunidade de, em caso de empate ou vitória, chegar a 29 partidas sem derrotas em seus domínios, mesma marca obtida pelos bávaros entre março de 1998 e abril de 2002.

Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

As chances de a marca ser alcançada são grandes, haja vista a façanha de ir às redes em todos os jogos da temporada, até mesmo nas duas derrotas sofridas quando analisadas as competições em geral que a equipe disputa. Ao todo são 23 partidas, igual à campanha de 2012/13, quando Tito Vilanova era o treinador. Naquela ocasião, a sequência foi quebrada com o empate sem gols diante do Benfica.

Desde 2009, já se somam 27 confrontos que os Blaugranas não sabem o que é perder em casa, o que dá um total de 25 vitórias e apenas dois empates. Quando analisadas as últimas cinco edições da competição, o time atualmente comandado por Ernesto Valverde não foi derrotado em nenhum jogo no estádio catalão.