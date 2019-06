Barcelona planeja reformulação nas laterais e se inspira em sucesso do Liverpool

O clube blaugrana reconhece que os lados do campo estão frágeis e sobrecarregados, por isso deve investir nessas posições

O deve ter uma significativa mudança de elenco para a próxima temporada. Após já ter acertado a chegada de Frenkie de Jong, o clube blaugrana deve voltar suas atenções e investimentos para as duas laterais.

A partida em Anfield contra o foi um ponto de mudança na concepção da equipe catalã sobre a importância dos laterais. Trent Alexander-Arnold e Andy Robertson, dos Reds dominaram seus setores durante quase o jogo inteiro. Muito disse se deve ao fato de Jordi Alba ter jogado quase todas as partidas na temporada e chegar muito cansado para esses jogos de final de temporada.

Até por isso, é possível que o time espanhol invista já em um lateral-esquerdo para ser suplente de Alba na próxima temporada. Um nome que vem sendo comentado é o de Filipe Luís, que terá seu contrato com o finalizado nesse mês. Porém, os 34 anos do brasileiro podem virar um obstáculo na visão dos dirigentes do Barça. Nesse ponto surge o nome de Junior Firpo, lateral-esquerdo de 22 anos do Real Betis, que se destacou na temporada, e já está sendo especulado no Barça.

Do outro lado o problema é maior, já que o único lateral-direito destro da equipe, Nelson Semedo tem sido ligado a uma potencial transferência e pode deixar o clube. Muitas vezes improvisado naquela posição, Sergi Roberto é uma opção "da casa", mas o clube pensa em contratar alguém mais vivência na posição. Caso não aconteça, o Barça deve dar mais espaço ao jovem Moussa Wagué, o jovem lateral senegalês de 20 anos, que é da base do Barcelona e tem sido apontado como uma grande promessa.

Existe uma inspiração no modelo que deu certo para o Liverpool. Assim como Alexander-Arnold, que era da base dos Reds e se coroou como um dos melhores laterais da atualidade ao conquistar a , o jovem Wagué pode ter sua chance para provar seu valor no disputado elenco comandado por Ernesto Valverde.