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Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images
Adhe Makayasa
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Barcelona planeja investida surpreendente por astro do Tottenham em má fase poucas semanas após ele assinar novo contrato até 2031

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O Barcelona, gigante espanhol, retomou a busca pelo meio-campista Lucas Bergvall, do Tottenham Hotspur, após o jovem ter dificuldades para jogar regularmente no norte de Londres nesta temporada. Embora o sueco de 20 anos tenha assinado uma renovação contratual por mais cinco anos apenas no mês passado, grandes clubes de toda a Europa acompanham de perto sua situação.

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Gigante catalão retoma interesse antigo

Segundo o TEAMtalk, o Barcelona voltou a avaliar o meia escandinavo após a redução de seu tempo em campo sob o comando do técnico Roberto De Zerbi. Desde as chegadas de Sandro Tonali e Mateus Fernandes no verão europeu, o jogador disputou apenas 144 minutos na Premier League, em duas partidas como titular e duas saindo do banco, além de fazer duas aparições na Copa da Liga Inglesa. A falta de oportunidades despertou o interesse de vários clubes europeus, apesar de seu novo contrato até 2031.

Perfil técnico agrada ao Barcelona

O Barcelona já acompanhava o meia de perto durante sua passagem pelo clube sueco Djurgarden, em 2024, antes de perder a disputa por sua contratação para o Tottenham.

Segundo a reportagem, os responsáveis pelas contratações do clube ainda admiram seu vigor físico, sua qualidade técnica e sua versatilidade para atuar em diferentes funções pelo meio-campo.

Os dirigentes veem o jovem como um reforço de longo prazo, capaz de se tornar um jogador importante ao lado dos jovens meias já consolidados Pedri, Gavi e Marc Bernal, embora a disputa por espaço nesse setor seja acirrada.

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Gigantes italianos consideram investidas em janeiro

O mesmo veículo revela que Napoli e Juventus, da Série A italiana, também acompanham de perto a situação na capital inglesa.

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O Napoli incluiu o sueco em sua lista de possíveis reforços enquanto se prepara para eventuais mudanças no meio-campo. Fontes indicam que uma transferência para o sul da Itália lhe ofereceria um caminho mais claro para conquistar uma vaga regular entre os titulares do que uma ida à Catalunha.

Enquanto isso, a publicação afirma que a Juventus demonstrou o interesse mais concreto até agora, ao mirar um empréstimo de seis meses em janeiro para amenizar a crise de lesões em seu meio-campo. O Tottenham, porém, tem a palavra final e, no momento, não pretende autorizar uma saída temporária.

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Próximos jogos definirão os planos para janeiro

A possibilidade de o interesse de clubes da Espanha e da Itália se transformar em propostas formais dependerá de quantos minutos Bergvall disputará nos próximos meses. Atualmente na 14ª posição da Premier League, o time de De Zerbi recebe o Crystal Palace neste fim de semana, pela nona rodada, em busca de subir na tabela. Por enquanto, a diretoria do clube do norte de Londres segue relutante em deixar o jovem jogador sair antes da janela de transferências de janeiro.