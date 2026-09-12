O atacante marroquino Yassir Zabiri irrompeu com força no Campeonato Espanhol, marcando 5 gols nas cinco primeiras rodadas, tornando-se um dos maiores fenômenos do Racing Santander no início da temporada.

O jornal catalão "Sport" destacou o brilho de Zabiri neste sábado, apontando que o Racing Santander reforçou fortemente o elenco durante o verão, na tentativa de garantir a permanência, após longos anos longe da primeira divisão.

O clube histórico, dono de uma grande torcida, almeja recuperar sua identidade dentro de campo e realizar uma temporada com personalidade à altura de seu retorno à La Liga.

Leia também

Yamal se aproxima do recorde histórico de Mbappé na Liga dos Campeões da Europa, e Haaland em terceiro

O cartão preto aparece pela primeira vez na Europa: qual é a sua função?

Sergio Canales, Iván Martín e Pablo García estiveram entre as principais contratações do clube cantábrico, enquanto Zabiri se destacou como um dos jogadores candidatos a fazer a diferença. O marroquino chegou emprestado pelo Stade Rennes e rapidamente se transformou na primeira referência ofensiva da equipe.

Zabiri marcou 5 gols em 5 rodadas, ocupando a segunda posição na artilharia da La Liga atrás de Raphinha, empatado com Camello e Roberto Fernández.

Os dois últimos gols do jogador marroquino saíram neste sábado, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Deportivo Alavés, que estava à frente no placar.

Um gol a cada 57 minutos

Zabiri marca um gol a cada 57 minutos em sua estreia na La Liga, o que fez a torcida do Racing Santander celebrar seu brilho.

O jovem marroquino teve sua chance como titular diante do Elche e marcou três gols que levaram sua equipe à vitória por 3 a 2, na terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Em um vídeo anterior, Zabiri falou sobre suas ambições e não escondeu o desejo de jogar pelo Barça, dizendo: "Meu objetivo é jogar no Barcelona. Desde pequeno gostei do Barcelona. Quando eu era pequeno gostava muito dele".

E acrescentou: "Toda a minha família torce para o Barcelona. Messi é uma lenda. Eu olhava especialmente para Suárez, e também para Griezmann, que se parece muito comigo como jogador canhoto".

O "Sport" apontou que há uma "grande paixão" pelo Barcelona no Marrocos, e que Zabiri (21 anos) cresceu acompanhando o clube catalão.

A princípio, espera-se que o jogador retorne ao Stade Rennes francês no próximo verão, onde tem contrato válido até 2029.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".