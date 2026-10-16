Barcelona ou Madrid? A família de JJ Gabriel decide o destino da joia do United

A hora da verdade se aproxima em uma das negociações mais empolgantes envolvendo jovens talentos na Europa. O promissor atacante inglês JJ Gabriel, sua família e seu empresário anunciaram que revelarão em breve seu destino definitivo, após o fim de sua passagem pelo Manchester United, em meio a uma disputa acirrada entre gigantes do continente.

O jornal espanhol "Sport" revelou que o jogador de 16 anos recebeu propostas oficiais de Real Madrid e Barcelona, considerados os favoritos para contar com seus serviços, à frente de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

Treinos individuais e decisão iminente

Pessoas próximas a Gabriel confirmaram ao jornal catalão que a decisão final será anunciada nos próximos dias, apontando que a situação atual começou a pesar sobre todas as partes envolvidas.

O talentoso meio-campista segue treinando individualmente todos os dias em Castelldefels, à espera da definição de seu futuro e da obtenção de uma nova licença para jogar, depois de já ter conseguido um passaporte familiar da União Europeia para superar os últimos obstáculos legais.

Real Madrid encaminha o acordo e indefinição no Barcelona

Segundo as informações, o Real Madrid é quem está mais perto de fechar a contratação, já que o clube merengue aceitou todas as condições apresentadas pelo jogador e por seu famoso empresário, Ali Barat, estando disposto a assumir o custo total da operação, estimado em 10 milhões de euros.

O acordo prevê um contrato de três anos, além de diversas bonificações para os familiares do jogador e para seu empresário, incentivos ligados ao desempenho e também o atendimento de suas exigências esportivas.

No Barcelona, a situação é mais complexa e nebulosa. Enquanto o diretor esportivo Deco insiste há dias que se recusa a entrar em qualquer negociação, limitando-se a reconhecer que Barat tratou da situação do jogador durante sua turnê europeia, as pessoas próximas a Gabriel reafirmam repetidamente seu desejo de se juntar ao Barcelona caso suas condições sejam atendidas.

O jornal citou o site "The Touchline" ao divulgar os números da possível proposta do Barcelona: o salário do contrato de três temporadas giraria em torno de dois milhões de euros, conforme os regulamentos aplicáveis a jogadores de 16 anos, um valor incomum para essa faixa de idade, além de auxílios para a família e bônus por desempenho.

Bayern desiste e Paris sabe a verdade

Na Alemanha, após a reunião do diretor esportivo Max Eberl com Ali Barat, o Bayern de Munique chegou à conclusão de que o custo financeiro é excessivamente alto e não poderia ser bancado sem comprometer as dinâmicas internas do clube, limitando-se a demonstrar interesse sem apresentar uma proposta oficial.

Já o Paris Saint-Germain vive uma situação mais obscura, ainda que fontes tenham confirmado ao "Sport" que o clube parisiense sabia do desejo do jogador de seguir sua carreira na Espanha, mais especificamente no Barcelona ou no Real Madrid.

Sigilo total para evitar os holofotes do United

Na etapa final das negociações, Gabriel e seus acompanhantes impuseram sigilo total em Castelldefels, com a decisão de não dar nenhuma declaração e não divulgar as visitas obrigatórias aos diferentes clubes, numa mudança substancial de estratégia para evitar a exposição midiática, especialmente em meio às críticas no entorno e ao descontentamento do Manchester United com a forma como sua joia deixou o clube.



