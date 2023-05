Barcelona x Osasuna ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais de La Liga

Equipe catalã quer manter ritmo na liderança visando o título de campeão, que está cada vez mais próximo

O Barcelona está cada vez mais perto do título de campeão da temporada 2022/23 de La Liga. Com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, Real Madrid, os catalães têm mais um importante desafio rumo ao troféu nacional. O Barça recebe o Osasuna nesta terça-feira (2), às 16h30 (de Brasília), no Camp Nou, pela 33ª rodada do campeonato espanhol. A partida terá transmissão do Star+, no streaming.

Depois das decepções na Copa do Rei, Liga dos Campeões e até Liga Europa, restou ao Barcelona o título de La Liga, que não vem desde a temporada 2018/19.

O Osasuna tem a seu favor uma histórica vitória recente sobre o Barça no Camp Nou. Em julho de 2020, a equipe venceu os donos da casa por 2 a 1 e agora tentarão repetir a dose na tentativa de jogar competições europeias na próxima temporada. A equipe de Pamplona ocupa o oitavo lugar e ainda tem chances de conseguir uma heroica classificação para a Conference League.

Nos últimos seis jogos de La Liga, o Barça venceu três, empatou dois e perdeu um. Já o Osasuna vem de três vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, Frenkie de Jong; Raphinha, Gavi e Lewandowski.

Osasuna: Herrera; Vidal, Aridane, Cruz, Sanchez; Moncayola, Munoz; Barja, Oroz, Gomez; Kike.

Desfalques

Barcelona

Para este importante duelo de La Liga, o técnico Xavi Hernández tem apenas um desfalque: o polivalente Sergi Roberto lesionou a parte posterior da coxa e tentará voltar antes do final da temporada.

Osasuna

Pelo lado dos visitantes, Darko Brasanac é desfalque por um longo tempo, com séria lesão no joelho, enquanto David Garcia é dúvida para o duelo por conta de um problema muscular.

