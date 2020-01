Barcelona: o pior campeão do primeiro turno da La Liga dos últimos 13 anos

Clube catalão termina primeira parte do torneio como líder pela 25ª vez na história, mas é a pior pontuação desde 2006/2007

O tropeço de em Cornellá nos minutos finais apenas confirmou que os catalães continuam com sua irregularidade nesta temporada. É verdade que se classificaram para a fase eliminatória da Liga dos Campeões - e também como a primeira - e que na Liga são líderes, mas sem o brilho de outras temporadas.

Esses 40 pontos e mais alguns gols do que o lhe concedem o título honorário de campeão de inverno, mas empataram com seu eterno rival em uma igualdade máxima que não acontecia desde a temporada 2013-2014, quando os catalães somaram os mesmos 50 pontos que .

Últimas ligas con dos equipos igualados a puntos al frente de la clasificación al final de la primera vuelta:

1998-99 (Barça y , con 34 puntos)

2013-14 (Barça y Atlético, con 50 puntos)

2019-20 (Barça y Madrid, con 40 puntos) — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 4, 2020

A verdade é que 40 pontos são um pequeno montante para uma equipe acostumada a níveis mais altos. Suas sete perfurações nos 19 jogos desta primeira rodada (4 empates e 3 derrotas) despertam a atenção de uma equipe que perdeu essa confiabilidade nos últimos anos.

A pior pontuação desde 2006-2007

De fato, 13 anos atrás, não havia campeão de inverno com a pior pontuação da Liga. Isso aconteceu na temporada 2006-2007 com Frank Rijkaard no comando de um grande esquadrão, como agora, mas que perdeu o fole.

Final -Barça 2-2.



El Barça se proclama campeón de invierno por 25ª vez en su historia.



El Barça de 2019-20 (40 puntos) es el peor campeón de invierno desde la temporada 2006-07 (39 puntos del Barça). — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 4, 2020

Essa equipe foi formada por grandes jogadores como Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o, Deco ou Ronaldinho, embora a verdade seja que esses três últimos começam a viver o pôr do sol no Barça. No entanto, um ano e meio depois, houve uma revolução total com a chegada de Guardiola no banco, em detrimento do holandês.

O Real Madrid arrebatou a Liga

No período 2006-2007, terminou em segundo no final de um campeonato que conquistou o Real Madrid com os mesmos pontos, mas com melhor média de gols. Eles não se saíram muito melhor na Copa del Rey, onde caíram nas semifinais, embora o golpe tenha sido na Liga dos Campeões, onde foram eliminados na rodada de 16. Eles venceram apenas a Supercopa da , perdendo a da Europa e da de Clubes.

No entanto, apesar da certa desconfiança em relação ao jogo e à regularidade, a verdade é que, em resposta aos dados, ele ganhou 12 das 14 últimas Ligas em que foi campeão de inverno, um brinde ao otimismo.

Uma liga muito aberta

De vez em quando, embora a verdade seja que é a liga mais aberta nos últimos anos, com Madri e Barça dominando como dita a história, mas deixando pontos inesperados que abrem espaço para times como Atlético de Madrid ou Sevilha.