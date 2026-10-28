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O Barcelona vai contestar uma multa aplicada pela Federação Espanhola de Futebol após uma disputa com o Atlético de Madrid por Julian Alvarez. Apesar do valor simbólico da penalidade, o clube catalão insiste que sua conduta durante a janela de transferências de verão esteve inteiramente dentro das regras.

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Barcelona contesta punição simbólica da RFEF

O Barcelona está disposto a levar a disputa jurídica adiante e se recusa a aceitar uma multa simbólica da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O clube confirmou que vai recorrer da penalidade de € 602, aplicada após uma denúncia formal do Atlético de Madrid. O Atlético alegou que dirigentes do Barcelona participaram de negociações proibidas com Alvarez enquanto ele ainda tinha contrato com o clube do Metropolitano, o que provocou um atrito significativo entre os dois gigantes de La Liga.

O comitê extraordinário da RFEF concluiu recentemente que o Barcelona cometeu uma “infração leve” prevista no artigo 133 do código disciplinar da federação. A decisão veio depois que a Fifa inicialmente se declarou incompetente para tratar das particularidades da disputa no âmbito nacional.

Barcelona se recusa a admitir culpa

Segundo informações do SPORT, apesar do valor irrisório da multa, a direção no Spotify Camp Nou está determinada a limpar o nome do clube e sustenta que sua conduta durante a tentativa de contratar Alvarez foi inteiramente correta. O departamento jurídico do Barcelona acredita que aceitar qualquer multa equivaleria a admitir culpa.

O clube continua a argumentar que seguiu o procedimento habitual ao apresentar uma proposta formal ao time de Madri. Para o Barcelona, a falta de resposta do Atlético à oferta oficial não deveria impedi-lo de avaliar a viabilidade de uma transferência, especialmente porque o jogador havia manifestado o desejo de se mudar para a capital catalã.

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Ofertas sem resposta e negociações interrompidas

O atrito entre os dois clubes se intensificou com a postura firme da direção do Atlético. Durante todo o verão, o clube estava decidido a impedir que seu principal jogador se transferisse para um rival direto na disputa pelo título. Isso levou a uma ruptura completa na comunicação, mesmo enquanto o Barcelona buscava uma contratação de peso para substituir Robert Lewandowski e Ferran Torres, que estavam de saída. O Atlético sustentou que nunca houve possibilidade de negociação.

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Enrique Cerezo, presidente do Atlético, manifestou-se de forma particularmente enfática sobre a situação no auge da janela de transferências. “Não houve, nem haverá, negociação sobre a transferência de Julian Álvarez”, afirmou o dirigente.

Alvarez pede desculpas publicamente

O próprio jogador tem se empenhado para recuperar sua relação com a torcida do Atlético após um verão de incertezas. Depois de marcar um gol contra o Deportivo La Coruna, o atacante aproveitou a oportunidade para falar sobre a polêmica e suas declarações anteriores a respeito de uma transferência para o Barcelona. O jogador de 26 anos admitiu que demonstrar publicamente interesse em um clube rival foi um erro de avaliação que magoou os torcedores que o receberam no Metropolitano.

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“Foi um erro. Entendo por que os torcedores estão irritados. Se eu fosse torcedor, também estaria irritado. Especialmente pelo apoio que me deram desde que cheguei”, disse Alvarez.