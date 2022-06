Barcelona não quer aumentar proposta salarial a Dembélé, que deve sair de graça

O contrato atual do atacante se encerra em questão de dias, com times como PSG, Juventus e Chelsea supostamente interessados

O Barcelona não vai ceder em suas negociações com Ousmane Dembélé e deixou claro que ele pode aceitar sua oferta atual ou deixar o clube, segundo soube a GOAL.

Dembélé ficará sem contrato em cinco dias, com vários clubes gigantes supostamente interessados ​​em seus serviços.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas o Barça, que está com dificuldades financeiras, não vai subir o valor oferecido, fazendo uma oferta de pegar ou largar para francês.

A espera por Dembélé continua

Dembélé resistiu por seis meses no Barça, enquanto as negociações continuaram. Mas do ponto de vista do clube, nada mudou.

A oferta atual é a mesma que foi estendida desde dezembro e o Barcelona não tem intenção de melhorar seus termos, apesar do interesse em outros lugares.

O Paris Saint-Germain está interessado em uma transferência gratuita, assim como a Juventus e o Chelsea. Agora é a escolha do atacante, com apenas cinco dias para o fim do contrato.

Dembélé não chegou a um acordo com o Barça ou qualquer outro clube nos últimos seis meses e a incerteza parece reinar até o final de junho.

O técnico Xavi, por exemplo, nunca escondeu seu desejo de manter o ala.

"Sua renovação é uma prioridade", disse ele a repórteres em sua primeira entrevista coletiva ao assumir o cargo em 2021.

A diretoria do Barça, no entanto, se recusa a ceder o dinheiro oferecido, apontando para o histórico físico de Dembélé, enquanto o jogador, compreensivelmente, quer um acordo que reflita seu talento e melhorias recentes.

Mais artigos abaixo

"O futuro de Dembélé deve ser conhecido por ele e seus agentes, tenho minha própria opinião sobre o assunto, mas não está aqui nem lá", disse o diretor de futebol do Barça, Mateu Alemany, em maio.

"Não há notícias dele, assim como nos últimos seis ou sete meses."