Xavi Espart, o jovem jogador de 19 anos do Barcelona, entrou na lista de indicados ao prêmio Golden Boy na atualização mais recente da lista publicada pelo jornal italiano "Tuttosport", depois de se impor cedo nos planos do time principal e atuar como titular nas quatro primeiras partidas do campeonato, apesar de ocupar a posição de lateral-esquerdo pela primeira vez em sua carreira.

Segundo o jornal, entidade responsável pela concessão do prêmio, Espart apareceu em uma lista ampliada que reúne os principais talentos jovens do mundo e se restringe aos jogadores nascidos em 2005 ou depois, em meio ao crescente interesse pelo jogador desde que chamou a atenção de Hansi Flick durante a pré-temporada.

A presença de Espart não se limitou à lista do prêmio principal, já que ele também disputa o prêmio "Golden Boy Web", decidido por votação do público.

Na lista de indicados a esse prêmio, o Barcelona conta, além de Espart, com Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Marc Bernal.

As últimas edições do prêmio "Golden Boy Web" tiveram como vencedores Jude Bellingham, Wirtz e Mozakitis, enquanto anteriormente foi conquistado por Ansu Fati em 2020 e Adeyemi em 2021.

O Barcelona possui um histórico de destaque no prêmio principal, tendo três de seus jogadores conquistado a honraria nas últimas cinco edições vencidas por jogadores do clube: Pedri levou o prêmio em 2021, seguido por Gavi em 2022, antes de Lamine Yamal conquistá-lo em 2024, enquanto Désiré Doué foi o último a ser premiado.

Na edição deste ano, Pau Cubarsí se destaca como o principal candidato a vencer o prêmio, ao mesmo tempo em que a estreia precoce de Espart no time principal deu um forte impulso à sua presença entre os principais talentos em ascensão do futebol mundial.