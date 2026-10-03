O Barcelona monitora a evolução do jogador brasileiro Eduardo Conceição, joia do Palmeiras e um dos talentos mais aguardados.

O jornal Sport informou que o Barça acompanhou o desempenho de Conceição com a seleção de seu país sub-17, no torneio amistoso organizado pela União Europeia de Futebol, na Suíça.

Conceição brilhou na primeira partida da fase de grupos, quando a seleção brasileira goleou a canadense por 6 a 0, e a joia do Palmeiras marcou um belo gol. Em seguida, veio o revés com a derrota para a Espanha por 3 a 1, antes da vitória sobre a Costa do Marfim por 2 a 1.

Desde o surgimento das notícias sobre o interesse do Barcelona no jogador, a postura da direção esportiva comandada por Deco se limitou a confirmar que ele é, de fato, um talento enorme, mas o clube não deu nenhum passo oficial rumo à sua contratação no futuro, à espera de que ele complete 18 anos.

Por outro lado, o Palmeiras já se movimentou e conseguiu assegurar o primeiro contrato profissional do jogador, que inclui uma multa rescisória de saída no valor de 100 milhões de euros, um número que representa um grande desafio para o mercado de transferências europeu.

Eduardo Conceição segue amadurecendo e evoluindo, embora algumas fontes também apontem a existência de uma certa estagnação relativa em seu desenvolvimento futebolístico.

E na Suíça, onde participa com a seleção do Brasil e enfrenta algumas das mais fortes seleções do mundo, o Barcelona esteve presente para acompanhá-lo de perto e avaliar seu nível técnico atual, por ser considerado uma das joias mais promissoras do futebol no momento.



