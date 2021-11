Barcelona leva choque de realidade e encara um 'novo normal' se trocar Champions por Liga Europa

De um time que entrava em qualquer competição buscando o título para um time visto como um “azarão”. De um clube que tinha Lionel Messi, depois de viver seus anos mais gloriosos, para um clube em crise... e sem Messi. Mesmo nos momentos mais irregulares das últimas temporadas, o Barcelona ao menos era presença certa no mata-mata da Champions League. Mas a enorme crise na qual se meteu pode até mesmo lhe tirar este status.

O empate sem gol contra o Benfica, em pleno Camp Nou, deixou os catalães em situação dramática a uma rodada do fim da fase de grupos da Champions: precisa vencer o Bayern, na Alemanha, na última rodada para seguir. Uma missão que não é nada fácil, em que pese o fato de os alemães já estarem classificados. E se as exibições barcelonistas estão longe de serem seguras, do outro lado o Benfica enfrenta um Dínamo de Kiev que não briga por mais nada nesta Champions.

Se os portugueses vencerem os ucranianos e o Barça não triunfar na Alemanha, o Benfica garantiria sua vaga nas oitavas de final na Champions e empurraria o Barça para o mata-mata da Liga Europa. Disputar a segunda competição continental simbolizaria, como poucas coisas, esta nova realidade de um Barcelona que vive em crise institucional e sem contar com os grandes craques que tinha até pouco tempo.

A última vez que o Barcelona não avançou da fase de grupos da Champions League foi na temporada 2000/01, uma época na qual o clube só tinha um título de Champions (ganharia quatro nos anos seguintes) e se encontrava em grande crise institucional – uma crise que seria definitivamente resolvida apenas após a chegada de Ronaldinho Gaúcho e do surgimento de um gênio chamado Lionel Messi.

O medo de se ver fora da Champions e caindo para a Europa League é real na Catalunha.