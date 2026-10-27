“Barcelona joga um futebol melhor”: Maxi Lopez afirma que Julian Alvarez, astro do Atlético de Madrid, escolheu o clube errado após deixar o Manchester City

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O ex-atacante da Argentina Maxi Lopez acredita que Julian Alvarez errou ao se transferir para o Atlético de Madrid e deveria ter assinado com o Barcelona. O ex-jogador do Catania afirmou que promessas não cumpridas na capital espanhola estão prejudicando o atacante e sugeriu que uma mudança para a Catalunha teria levado seu futebol a outro patamar.

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Lopez questiona escolha de Alvarez

Lopez questionou publicamente a decisão de Alvarez de permanecer no Atlético de Madrid. O ex-jogador do Barcelona acredita que seu compatriota fez a escolha errada durante uma turbulenta janela de transferências de verão. Alvarez dominou as manchetes enquanto estava a serviço da seleção argentina. Seu futuro foi amplamente debatido antes de ele, por fim, voltar à capital espanhola para jogar sob o comando de Diego Simeone.

No entanto, Lopez acredita que o prolífico atacante se encaixaria muito melhor em outro ambiente. Ele sugeriu que se transferir para um clube como o Barcelona teria sido a melhor decisão para a carreira do astro sul-americano.

Promessas não cumpridas no Atlético de Madrid

O ponto mais marcante da avaliação de Lopez diz respeito a supostos problemas nos bastidores do Atlético de Madrid. Ele afirmou que a direção do clube não cumpriu garantias dadas inicialmente ao jogador.

“Naquele momento, ele quis sair do City para ter mais minutos em campo, porque tinha o outro, ‘o outro alienígena’ [Erling Haaland], ao lado e não tinha espaço”, explicou Lopez, conforme citado pelo AS. “Ele foi para o Atlético de Madrid e encontrou minutos em campo. Depois, houve uma conversa com a direção, coisas foram ditas e prometeram a ele algo que não foi cumprido mais tarde.”

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Lopez insistiu que Alvarez precisa de um sistema que se adapte perfeitamente às suas características: “Ele é o camisa 9 da seleção argentina, por isso eu gostaria de tê-lo visto no Barcelona. Sinceramente, eu gostaria de tê-lo visto em outro time neste verão, porque isso o ajudaria a se desenvolver mais.”

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Conhecimento do sistema de Simeone

Lopez conhece de perto a exigente proposta tática de Simeone. Os dois trabalharam juntos na temporada de 2011, quando estavam no Catania, da Itália. Embora respeite as conquistas de seu ex-treinador, Lopez não está convencido de que o sistema tático seja o ideal para Alvarez.

“Estou expressando uma preferência pessoal e o que vejo para a evolução de Julian”, afirmou Lopez. “E eu iria para o Barcelona. Acho que o que Cholo fez com o Atlético de Madrid é algo de tirar o chapéu, porque, quando cheguei à Espanha, o Atlético de Madrid não brigava por nada. Ele reconstruiu o clube. Mas, para o jogo de Julian, eu iria para um time que joga melhor e, para mim, o Barcelona joga melhor.”

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Em busca do sucesso na capital

Apesar das especulações sobre seu futuro no clube, Alvarez agora precisa se concentrar em entregar resultados em campo. O atacante argentino segue como peça fundamental nos planos de Simeone para a temporada atual. Até aqui, ele marcou dois gols e deu duas assistências em nove partidas por todas as competições.