Barcelona já gastou mais de 600 milhões de euros em contratações desde a saída de Neymar

Contratações mais caras foram as de Coutinho, Dembélé e De Jong; clube gastou mais do que recebeu em negociações

Desde a saída de Neymar, o Barcelona virou um dos clubes que mais gasta no mercado de transferências na Europa. Para se ter ideia, foram mais de 600 milhões de euros em contratações desde a ida do craque brasileiro para o Paris Saint-Germain.

As contratações mais caras foram as de Coutinho (€ 160 milhões), Dembélé (€ 140 milhões) e agora De Jong (€ 86 milhões). No entanto, o Barça gastou tanto não apenas por conta da saída de Neymar e da necessidade de substituí-lo, mas, também, para reconstruir seu elenco pensando no futuro.

Era preciso rejuvenescer o plantel, tendo mais opções em todos os setores do campo, liderados por peças já experientes e na década final de carreira, como Piqué, Busquets, Messi e Suárez.

Por isso, o Barça se reforçou muito bem no meio-campo e setor criativo e ofensivo, mas ainda precisa de um grande zagueiro e um grande centroavante para o futuro. O defensor deve ser De Ligt, enquanto o atacante segue sendo procurado. A zaga é prioridade, uma vez que Piqué pretende se aposentar em breve. Já o ataque ainda não preocupa porque Suárez está longe de se aposentar e Messi tem apenas 32 anos.

Por outro lado, com todas as contratações, o Barça gastou mais do que recebeu nas negociações. Foram gastos cerca de € 618 milhões com contratações e recebidos cerca de € 387 milhões.