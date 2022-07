Barcelona interrompe venda de camisas de Lewandowski... porque ficou sem a letra W

A demanda pelo uniforme foi tão grande, que a loja oficial esbarrou em um probelma de logística

A chegada de Robert Lewandowski ao Barcelona causou um alvoroço, que apesar de esperado, causou um problema de logística ao clube. Logicamente a procura pela camisa de um dos melhores jogadores da atualidade seria imensa, mas a demanda parece ter atingido o limite, uma vez que as lojas tiveram que suspender a venda por uma questão um tanto curiosa.

A torcida do Barcelona foi à loucura com a contratação de Robert Lewandowski depois de uma longa negociação entre os espanhóis e o Bayern de Munique, que fez jogo duro para liberar seu principal jogador. E, como era de se esperar, muitos torcedores já quiseram garantir uma camisa com o nome do novo craque da equipe. No entanto, alguns chegaram um pouco atrasados.

Isso porque, a loja oficial do clube que fica dentro do Camp Nou precisou suspender a venda de camisas do polones, já que ficaram sem a letra W para estampar o nome do atacante. Segundo funcionários, a letra não era tão utilizada, mas para escrever Lewandowski são necessárias duas, de forma que o estoque reduzido logo se esgotou.

Em um vídeo que viralizou na internet nos últimos dias, um vendedor da loja do Camp Nou aparece explicando este fato curioso a um cliente. “​​Nós não temos as letras 'W'. E porque ele tem dois 'Ws' em seu nome, estamos sem estoque", respondeu aos risos após ser questionado do porque não se podia comprar o uniforme.

Com ou sem camisa, a expectativa agora é quanto a estreia do atacante de 33 anos. Lewa não pôde atuar no primeiro amistoso de uma série de quatro que o Barcelona vai fazer nos Estados Unidos nos próximos dias, uma vez que os últimos detalhes de sua contratação só foram acertados algumas horas antes da partida contra o Inter de Miami. No entanto, é bem possível que ele entre em campo no domingo (24), quando os culés fazem um clássico contra o Real Madrid, em Las Vegas.