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O Barcelona definiu Tarik Muharemovic, jovem destaque do Leeds United, como prioridade para reforçar sua defesa a longo prazo. O zagueiro da seleção bósnia despontou como um dos defensores mais promissores da Inglaterra e passou a ser acompanhado de perto pelo clube catalão.

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Flick busca solidez defensiva em Muharemovic

A passagem de Hansi Flick pelo Barcelona tem sido marcada por uma linha defensiva alta e pressão constante, mas uma série de lesões de jogadores importantes expôs a necessidade de mais opções e qualidade no centro da defesa. Embora o jovem Finn Jeltsch, do Stuttgart, tenha sido mencionado em notícias recentes vindas da Alemanha, o Barcelona agora volta suas atenções para a Premier League. O clube catalão identificou Muharemovic, do Leeds United, como um dos principais alvos para fortalecer sua defesa nos próximos anos. Com 1,92 m de altura, o zagueiro canhoto oferece a presença física e a qualidade técnica que Flick busca para seu sistema tático.

O jogador de 23 anos chegou a Elland Road apenas no último verão europeu, em uma transferência de € 37 milhões, mas seu impacto imediato na Inglaterra tem sido impossível de ignorar. Muharemovic se adaptou sem dificuldades às exigências da Premier League e disputou os dez primeiros jogos do clube nesta temporada. Além da solidez defensiva, deu duas assistências no campeonato e marcou em uma partida de muitos gols contra o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Essas atuações convenceram a diretoria do Barcelona a acompanhar de perto sua evolução, segundo o Mundo Deportivo.

Gigantes europeus entram na disputa pelo astro bósnio

O Barcelona está longe de ser o único clube que acompanha a evolução do jogador da seleção da Bósnia. O prestígio do defensor cresceu tão rapidamente que vários outros grandes clubes europeus se preparam para uma possível disputa por sua contratação. A Inter de Milão é considerada a mais adiantada na tentativa de contratá-lo, depois de já ter acompanhado o jogador durante sua passagem bem-sucedida pela Serie A com o Sassuolo.

O clube italiano o via como um possível substituto para Alessandro Bastoni no verão europeu e continua a admirar sua evolução. Além disso, Bayern de Munique e Liverpool também acompanham a situação enquanto buscam renovar suas defesas.

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O interesse do Liverpool chama atenção especialmente porque o clube se prepara para o futuro sem suas atuais opções veteranas. Com Virgil van Dijk agora aos 35 anos e no último ano de seu contrato atual, o clube precisa de um jogador de destaque na Premier League capaz de comandar a linha defensiva pela próxima década.

Leeds estabelece preço elevado para 2027

Apesar do crescente interesse do Barcelona e de seus rivais, o Leeds United não sofre pressão imediata para vender seu jogador mais valioso. Tendo contratado o defensor há apenas alguns meses, o clube de Yorkshire está determinado a mantê-lo como peça fundamental de seu projeto de longo prazo. No entanto, sabe que o valor do jogador está disparando.

Relatos indicam que seu preço de mercado poderá em breve superar € 70 milhões, quase o dobro do investimento feito pelo Leeds na janela de transferências passada. Essa avaliação reflete sua condição de um dos jovens defensores mais completos em atividade em uma das principais ligas da Europa.