Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Barcelona identifica seu próximo pilar defensivo! Hansi Flick mira Tarik Muharemovic, destaque do Leeds United, enquanto o clube catalão planeja uma investida para o verão de 2027 em meio ao interesse de Inter, Bayern e Liverpool

Siga GOAL no Google

O Barcelona definiu Tarik Muharemovic, jovem destaque do Leeds United, como prioridade para reforçar sua defesa a longo prazo. O zagueiro da seleção bósnia despontou como um dos defensores mais promissores da Inglaterra e passou a ser acompanhado de perto pelo clube catalão.

Publicidade

Flick busca solidez defensiva em Muharemovic

A passagem de Hansi Flick pelo Barcelona tem sido marcada por uma linha defensiva alta e pressão constante, mas uma série de lesões de jogadores importantes expôs a necessidade de mais opções e qualidade no centro da defesa. Embora o jovem Finn Jeltsch, do Stuttgart, tenha sido mencionado em notícias recentes vindas da Alemanha, o Barcelona agora volta suas atenções para a Premier League. O clube catalão identificou Muharemovic, do Leeds United, como um dos principais alvos para fortalecer sua defesa nos próximos anos. Com 1,92 m de altura, o zagueiro canhoto oferece a presença física e a qualidade técnica que Flick busca para seu sistema tático.

O jogador de 23 anos chegou a Elland Road apenas no último verão europeu, em uma transferência de € 37 milhões, mas seu impacto imediato na Inglaterra tem sido impossível de ignorar. Muharemovic se adaptou sem dificuldades às exigências da Premier League e disputou os dez primeiros jogos do clube nesta temporada. Além da solidez defensiva, deu duas assistências no campeonato e marcou em uma partida de muitos gols contra o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Essas atuações convenceram a diretoria do Barcelona a acompanhar de perto sua evolução, segundo o Mundo Deportivo.

Gigantes europeus entram na disputa pelo astro bósnio

O Barcelona está longe de ser o único clube que acompanha a evolução do jogador da seleção da Bósnia. O prestígio do defensor cresceu tão rapidamente que vários outros grandes clubes europeus se preparam para uma possível disputa por sua contratação. A Inter de Milão é considerada a mais adiantada na tentativa de contratá-lo, depois de já ter acompanhado o jogador durante sua passagem bem-sucedida pela Serie A com o Sassuolo.

O clube italiano o via como um possível substituto para Alessandro Bastoni no verão europeu e continua a admirar sua evolução. Além disso, Bayern de Munique e Liverpool também acompanham a situação enquanto buscam renovar suas defesas.

Publicidade
Publicidade

O interesse do Liverpool chama atenção especialmente porque o clube se prepara para o futuro sem suas atuais opções veteranas. Com Virgil van Dijk agora aos 35 anos e no último ano de seu contrato atual, o clube precisa de um jogador de destaque na Premier League capaz de comandar a linha defensiva pela próxima década.

Leeds estabelece preço elevado para 2027

Apesar do crescente interesse do Barcelona e de seus rivais, o Leeds United não sofre pressão imediata para vender seu jogador mais valioso. Tendo contratado o defensor há apenas alguns meses, o clube de Yorkshire está determinado a mantê-lo como peça fundamental de seu projeto de longo prazo. No entanto, sabe que o valor do jogador está disparando.

Relatos indicam que seu preço de mercado poderá em breve superar € 70 milhões, quase o dobro do investimento feito pelo Leeds na janela de transferências passada. Essa avaliação reflete sua condição de um dos jovens defensores mais completos em atividade em uma das principais ligas da Europa.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”