O Newcastle United se prepara para entrar com força na disputa pela contratação do egípcio Omar Marmoush, atacante do Manchester City, em meio ao aumento dos rumores sobre a possibilidade de saída do jogador do estádio "Etihad" durante a atual janela de transferências de verão.

Marmoush desperta o interesse de vários clubes europeus, num momento em que seu futuro no Manchester City parece aberto a todas as possibilidades, depois de ter enfrentado dificuldades para garantir uma vaga como titular na equipe.

O site "CaughtOffside" afirmou que há uma chance real de Omar Marmoush deixar o Manchester City durante a atual janela de transferências, especialmente diante do fato de que ele ainda não conseguiu firmar-se no time titular.

O internacional egípcio segue no radar de vários clubes, com Tottenham Hotspur e Barcelona destacando-se entre os mais interessados em contar com seus serviços, segundo o site "CaughtOffside".

Apesar disso, os movimentos por parte dos clubes interessados na contratação de Marmoush parecem relativamente lentos até o momento, já que o jogador não aparenta ocupar o topo da lista de prioridades de nenhum desses clubes, ainda que exista um reconhecimento real de suas qualidades por parte do Barcelona.

O clube catalão busca contratações de baixo custo para reforçar seu setor ofensivo, especialmente diante do elevado custo de uma negociação por Julián Álvarez, o que pode tornar Marmoush uma opção mais realista para o Barcelona.

Por sua vez, o Tottenham também inclui Marmoush em seus planos, e já ocorreram alguns contatos informais a respeito do jogador. No entanto, entende-se que o clube londrino está, no momento, focado em outras prioridades no mercado de transferências, encabeçadas pela dupla Savinho e Cody Gakpo, o que explica a lentidão de seus movimentos em relação ao atacante do Manchester City.

Newcastle entra na disputa por Marmoush

O Newcastle United representa um destino interessante a ser acompanhado no próximo período, diante do desejo do clube de contratar Marmoush e de sua grande capacidade financeira, que lhe permite agir com força no mercado de transferências.

O jogador egípcio, de 27 anos, parece ser a opção ideal de que o Newcastle precisa neste momento, especialmente após um verão difícil que teve a saída de vários dos principais nomes da equipe.

Anthony Gordon foi para o Barcelona, enquanto Sandro Tonali partiu para o Tottenham, além da transferência de Bruno Guimarães para o Arsenal.

Isso proporcionou ao Newcastle quantias financeiras vultosas, graças às elevadas receitas que obterá com a venda desses jogadores, o que pode lhe dar condições de financiar a contratação de Marmoush e atender às exigências financeiras do Manchester City.

65 milhões de euros fecham o negócio?

Especialistas e conhecedores do mercado de transferências preveem que o Newcastle esteja em uma posição ideal que lhe permita atender às exigências financeiras do Manchester City, que variam entre 60 e 65 milhões de euros, para contar com os serviços de Marmoush.

Uma fonte disse ao site "CaughtOffside": "O Newcastle sabe que precisa fechar contratações de peso para reforçar o ataque; os atacantes que o clube contratou no verão passado não corresponderam às expectativas, e há sérias dúvidas em torno do futuro de Nick Woltemade, enquanto Marmoush ocupa uma posição de destaque na sua lista de interesses".

E acrescentou: "O negócio não será barato, mas o Newcastle enfrenta pressão para fechar uma contratação de destaque desse tipo neste momento, sobretudo após as grandes receitas financeiras que obteve com a venda de jogadores. E, embora ainda não haja um movimento oficial, esse é, sem dúvida, um assunto que merece ser acompanhado".

Por outro lado, o Manchester City não parece obrigado a vender Marmoush, especialmente porque o jogador pode ser necessário para permanecer no elenco e oferecer a profundidade exigida na equipe durante a próxima temporada.

Ainda assim, a maioria dos intermediários a par da situação do internacional egípcio prevê que o clube inglês estaria disposto a aceitar sua saída caso chegue a oferta financeira adequada.

Portanto, os próximos dias podem se transformar em uma fase decisiva no futuro de Marmoush, com a entrada do Newcastle na disputa ao lado de Tottenham e Barcelona, sobretudo porque a capacidade financeira do clube inglês pode lhe conceder uma vantagem clara na corrida pela contratação do atacante egípcio.