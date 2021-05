Barcelona de Guayaquil x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (26), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos visita o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (26), às 21h (de Brasília), no Equador, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, precisando vencer e torcer por um tropeço do Boca Juniors para avançar às oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona de Guayaquil x Santos DATA Quarta-feira, 26 de maio de 2021 LOCAL Estádio Monumental - Guayaquil, EQU HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe ainda busca uma vaga às oitavas de final da Libertadores / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 21h. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo C com 10 pontos, o Barcelona de Guayaquil entra em campo já classificado para as oitavas de final da Libertadores, enquanto o Santos não depende apenas de si para avançar.

Além de vencer no Equador, o Peixe ainda precisa torcer para o Boca Juniors não derrotar o The Strongest.

Para o confronto decisivo, o técnico Fernando Diniz não terá Marinho, que segue aprimorando seu condicionamento físico. Alison e Jean Mota, suspensos, também estão fora.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Ivonei (Kevin Malthus) e Gabriel Pirani; Ângelo (Madson), Lucas Braga e Kaio Jorge.

Provável escalação do Barcelona de Guayaquil: Javier Burrai; Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros, Leonel Quiñónez; Michael Carcelén, Nixon Molina, Emmanuel Martínez, Michael Hoyos; Damián Díaz e Carlos Garcés.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Boca Juniors Libertadores 11 de maio de 2021 The Strongest 2 x 1 Santos Libertadores 18 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Santos Brasileirão 29 de maio de 2021 19h (de Brasília) Cianorte x Santos Copa do Brasil 1 de junho de 2021 19h (de Brasília)

BARCELONA DE GUAYAQUIL

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 x 0 Barcelona SC Libertadores 21 de maio de 2021 Barcelona SC 4 x 0 Centro Deportivo Olmedo Campeonato Equatoriano 23 de maio de 2021

Próximas partidas