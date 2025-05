Barcelona de Guayaquil x River Plate: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (08), pela 4ª rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na internet

O Barcelona de Guayaquil recebe o River Plate na noite desta quinta-feira (08), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Guayaquil, no Equador, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em um grupo extremamente equilibrado, o Barcelona de Guayaquil entra em campo com força máxima em busca da vitória, já que esta será sua última partida em casa nesta fase de grupos da Libertadores. No momento, a equipe comandada por Segundo Castillo ocupa a terceira posição do Grupo B, com quatro pontos em três jogos — posição que ainda não garante vaga nas oitavas de final.

Do outro lado, o River Plate faz sua última partida como visitante antes de encerrar a fase atuando no Monumental, nas duas rodadas finais. O time de Marcelo Gallardo lidera o grupo com cinco pontos, mas ainda sem garantir a classificação, já que o Independiente del Valle aparece logo atrás, com quatro, na segunda posição, e o Universitario, do Peru, é o quarto colocado, com três pontos.

No primeiro turno, as equipes empataram sem gols no Más Monumental. Este será apenas o sexto confronto da história entre Barcelona de Guayaquil e River Plate, com vantagem para os argentinos: são três vitórias, um empate e apenas uma vitória dos equatorianos. Dois desses duelos aconteceram na Libertadores de 1986, outros dois na edição de 1990, e o mais recente foi disputado em abril deste ano.

Prováveis escalações

Barcelona de Guayaquil: Contreras; Carabalí, Arreaga, Vallecilla, Chalá; Trindade, Arroyo, Corozzo; Valiente, Gómez e Rivero Técnico: Segundo Castillo.

River Plate: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Pezzella, Acuña; Galoppo, Pérez, Castaño; Mastantuono, Driussi e Colídio. Técnico: Marcelo Gallardo.

Desfalques

Barcelona de Guayaquil

O brasileiro Leonai Souza, suspenso, está fora.

River Plate

Matías Rojas, Gonzalo Martínez e Agustín Ruberto estão fora.

Quando é?