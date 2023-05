Barcelona de Guayaquil x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada do grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Barcelona de Guayaquil na noite desta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), El Monumental, em Guayaquil, pela terceira rodada do Grupo C. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do GE, na internet, e da Paramount+ e do Globoplay, no streaming.

Quer ver jogos da Libertadores ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Na vice-liderança do grupo com 3 pontos, o Barcelona de Guayaquil quer mostrar a sua força em casa para tentar alcançar a ponta da tabela. O time equatoriano vem de vitória na rodada passada.

Do outro lado, o Palmeiras se recuperou no jogo anterior, após iniciar a sua caminhada com derrota. Assim, o time é o lanterna da chave, também com 3 pontos. O Alviverde terá o retorno do zagueiro Murillo, que cumpriu suspensão, e chega empolgado para o duelo após vencer o clássico contra o Corinthians.

"Já tive a oportunidade de ir para Guayaquil, é uma viagem longa e será um jogo difícil. A gente tem de estar preparado para tudo, virar essa chave porque não dá tempo de descansar tanto, de lamentar tanto. Temos de focar toda nossa energia nisso que a gente controla. Hoje já tivemos uma boa manhã de recuperação e quem não jogou treinou no campo. Vamos chegar o mais preparado possível para quarta podermos continuar ganhando, independentemente do campeonato", disse o meia Raphael Veiga.

Prováveis escalações

Barcelona de Guayaquil: Burrai; Velasco, Rodríguez, Sosa, Pineida; Corozo, Gaibor, Leonai, Ortiz; Díaz, Fydriszewski.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Desfalques

Barcelona de Guayaquil

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Atuesta, Marcos Rocha e Bruno Tabata continuam no departamento médico.

Quando é?