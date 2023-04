Barcelona de Guayaquil x Bolívar ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta quarta-feira (19), em jogo válido pelo Grupo C da Copa Libertadores, o Barcelona de Guayaquil recebe o Bolívar no Banco Pichincha pela segunda rodada da fase de grupos. A partida acontece às 23h (de Brasília), com transmissão feita pelo canal por assinatura ESPN 4 e pelo streaming Star+.

Enquanto os visitantes chegam com muita moral, após bater o Palmeiras em casa por 3 a 1 na primeira rodada, os mandantes acabaram derrotados para o Cerro Porteño por 2 a 1, e precisam da vitória para melhorar sua situação no grupo.

No Campeonato Equatoriano, o Ídolo del Astillero mantém ótima posição: segundo colocado com quatro vitórias e duas derrotas em seis jogos, atrás apenas do Independiente del Valle. Já a equipe de La Paz está na primeira colocação do Boliviano, somando seis vitórias, um empate e duas derrotas até o momento.

Prováveis escalações

Barcelona de Guayaquil: Burrai; Velasco, Rodríguez, Quiñónez e Sosa; Adonis Preciado, Piñatares, Gaibor e Portocarrero; Fydriszewski e Díaz. Técnico: Fabián Bustos.

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Bentaberry e Nicolás Ferreyra; Bejarano, Villamíl, Saucedo e Fernández; Pablo Hervías, Ronnie Fernández e Patito Rodríguez (Javier Uzeda). Técnico: Beñat San José.

Desfalques

Barcelona de Guayaquil

Sem desfalques confirmados.

Bolívar

José Sagredo (suspenso por cartão vermelho).

Quando é?