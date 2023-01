Barcelona x Getafe ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Barcelona recebe o Getafe na tarde deste domingo (22), no Camp Nou, às 14h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Líder do campeonato com 41 pontos, o Barcelona quer dar sequência ao seu bom momento na temporada. Embora não tenha lesionados confirmados, o técnico Xavi não terá Lewandowski e Torres disponíveis, já que a dupla está suspensa. Assim, o ataque culé deve ser formado por Dembele, Fati e Gavi.

Do outro lado, o Getafe está na 15ª posição com 17 pontos, e sabe que um tropeço pode colocá-lo na zona de rebaixamento. O time visitante não tem problemas para o duelo deste domingo. No entanto, Mauro Arambarri tem problema físico e é dúvida para o treinador Flores.

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Kounde, Christensen, Balde; F de Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Fati, Gavi.

Escalação do provável Getafe: Soria; Iglesias, Dakonam, Duarte, Alderete, Portu; Alena, Milla, Algobia; Mayoral, Unal.

Desfalques

Barcelona

Lewandowski e Torres estão suspensos.

Getafe

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 22 de janeiro de 2023

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Camp Nou, Barcelona - ESP