Barcelona flerta com prejuízo na negociação que levou Arthur à Juventus

Barça ainda precisa desembolsar 45 milhões de euros por Pjanic, um valor que o clube não está preparado para gastar nesta temporada

Enquanto é especulado como um dos interessados em contratar Erling Haaland, o Barcelona se encontra em uma situação financeira que não é das melhores. E um negócio feito na temporada passada pode trazer ainda mais dor de cabeça para os catalães. Isso porque, para não ter prejuízo com a transferência de Arthur à Juventus, o clube Blaugrana precisa vender Pjanic por, no mínimo, 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões), algo que não parece muito provável neste momento.

O Barcelona acertou a troca entre Arthur e Pjanic com a Juventus recebendo 70 milhões de euros pelo brasileiro, enquanto pagaria um total de 60 milhões pelo bósnio. E o valor a ser pago ainda foi dividido em quatro parcelas de 15 milhões cada. Ou seja, na temporada passada, houve um lucro de 55 milhões na operação, descontando apenas a primeira parcela do total de 70 milhões que foi recebido.

Apesar disso, Pjanic agora começa a se tornar um problema para o clube culé. O bósnio está na Catalunha há uma temporada, período em que apenas 15 milhões referentes à sua transferência foram pagos. Assim, o Barça ainda precisa desembolsar um total de 45 milhões pelo jogador, que praticamente não vem sendo utilizado pelo treinador Ronald Koeman.

Portanto, vender Pjanic por menos de 45 milhões significa assumir um prejuízo que o clube não pode arcar neste momento.

Além disso, o meia não vem apresentando o desempenho que se esperava com sua chegada. Jogou apenas 1.275 minutos entre todas as competições, o que o torna apenas o 15º jogador mais utilizado do plantel, atrás de Gerard Piqué, que acumula quatro meses de lesões. Em LaLiga, é apenas o 17º, com menos minutos que Philippe Coutinho.

Vendo estes números, esportivos e econômicos, parece difícil para o Barça vender Pjanic na próxima janela de transferências, a não ser que uma oferta igual ou superior a 45 milhões de euros chegue para a diretoria - algo que parece bastante improvável, tanto pelo momento financeiro dos clubes em geral, quanto pelos 31 anos de idade do jogador.