Barcelona fez propostas oficiais a Lindelof, zagueiro do United, revela agente

Time inglês recusou por alegar que ele é um dos melhores jogadores da equipe

O zagueiro sueco Victor Lindelöf contou com o interesse oficial do Barcelona, e inclusive foi alvo de diversas ofertas formais do time catalão, é o que diz o agente do jogador. O interesse aumentou quando a contratou Matthijs de Ligt, que era o principal alvo dos catalães.

"Quando de Ligt escolheu a Juventus, Victor [Lindelöf] foi colocado como principal escolha do . O jeito dele jogar é muito parecido com a maneira que o Barça joga. Ele é um dos melhores zagueiros do mundo com a bola no pé e o Barça o queria. Foi assim que aconteceu. Eu posso falar agora", disse o agente Hasan Cetinkaya, ao Aftonbladet.

A movimentação foi barrada pelo diretor Ed Woodward, que falou que o jogador da é um dos melhores do elenco dos Diabos Vermelhos.

"Eles [Barcelona] contataram Ed Woodward em muitas ocasições com ofertas oficiais. Eu tive um encontro com o diretor de transferência deles, Matt Judge, para tentar fazer a transação. Mas eles disseram: 'Sem chance. Victor é um dos nossos melhores jogadores'. Acabou que foi feito um novo contrato, mesmo que Victor ainda tenha três anos restantes. Normalmente eles não fazem essas extensões com jogadores com muito tempo restante, mas diante desse interesse eles não tiveram outra opção", explicou Cetinkaya.