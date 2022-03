Barcelona fecha acordo com Spotify, que terá naming rights do Camp Nou

O Barcelona renomeará seu estádio como "Spotify Camp Nou" como parte de sua parceria com a gigante do streaming, de acordo com um comunicado de imprensa na terça-feira. A parceria também inclui direitos de nome na frente das camisas masculinas e femininas e camisas de treinamento a partir da temporada 2022-23.

O clube joga no Camp Nou desde 1957, sendo esta a primeira mudança de nome corporativo do estádio.

“O Spotify usará a parceria para destacar artistas de todo o mundo”, escreveu a empresa em comunicado. "Isso unirá os mundos da música e do futebol, dando um palco global para jogadores e artistas no Spotify Camp Nou."

"Os planos de parceria estão sujeitos à ratificação da Assembleia de Membros de Barcelona, ​​que acontecerá no início de abril."

No entanto, o Barcelona já confirmou a mudança de nome do estádio em seu próprio site.

"A colaboração estratégica, para a qual o Spotify se tornará o principal parceiro do clube a partir da temporada 2022-23, prevê um acordo de longo prazo para os 'direitos de título' do estádio que começará em julho de 2022 e se estenderá com o ambiciosa remodelação do Camp Nou, como parte do Espai Barca", escreveu o clube. "Este projeto transformará as instalações e o entorno do Estádio em uma nova experiência de entretenimento de classe mundial aberta à cidade de Barcelona."

Como deve ser o estádio remodelado?

O clube divulgou a imagem abaixo nesta terça-feira:

Spotify

Espera-se que o terreno incorpore recursos de streaming digital.

"Barcelona e Spotify trabalharão para usar a mídia e os espaços audiovisuais do estádio para apresentar e ampliar o trabalho dos diferentes artistas e se conectar com o público global do Barça por meio da televisão", escreveu o clube. "Quando a remodelação do Estádio estiver concluída com o projeto Espai Barca, o Spotify estará muito presente em instalações que serão cruciais para o futuro do Clube."