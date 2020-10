Barcelona faz 4 a 0 no Real Madrid em primeiro El Clásico feminino

Rivais se enfrentam na manhã deste domingo (4), na rodada de abertura do Campeonato Espanhol

O escreveu mais um capítulo importante na história do futebol mundial. Neste domingo (4), a equipe catalã goleou o por 4 a 0, no primeiro clássico do futebol feminino entre os dois gigantes espanhóis, na abertura do Campeonato Espanhol.

Os gols foram marcados por Patri Guijarro (18 minutos), Misa Rodríguez (54), contra, Lieke Martens (66) e Alexia Putellas (75), no centro de treinamentos do Real Madrid, em Valdebebas.

Enquanto os merengues acabam de formar seu primeiro time feminino - na última temporada, acertou uma fusão com o CD Tacón -, o Barça possui equipe feminina desde 2002, tornando-se profissional a partir de 2015.

Vale destacar ainda que o Barcelona sagrou-se campeão na última temporada, sem qualquer derrota, apesar de o campeonato ter sido interrompido pela pandemia do coronavírus.