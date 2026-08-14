Barcelona evita, com truque astuto, pagamento de 18 milhões de euros ao Manchester City

O FC Barcelona está prestes a vender Ferran Torres ao Paris Saint-Germain. Com uma fórmula inteligente no acordo, a potência espanhola evita ter de transferir nada menos que 18 milhões de euros ao seu antigo clube, o Manchester City, informa o The Athletic.
Ferran se consagrou neste verão como herói nacional ao garantir a vitória da Espanha sobre a Argentina na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026 (1 a 0). Apesar disso, o Barcelona decidiu não renovar o contrato dele, que se encerra no ano que vem, embora ele tenha tido participação importante na conquista do título da liga na temporada passada, com 21 gols em 49 jogos.
Enquanto isso, Barcelona e PSG já chegaram a um acordo por uma taxa de transferência de cerca de 50 milhões de euros, sem bônus adicionais. A mudança iminente reunirá Ferran com seu ex-treinador da seleção, Luis Enrique.
Com a transferência, o Barcelona evita de forma astuta que uma quantia considerável vá para o Manchester City. Funciona assim: quando o Barça contratou Ferran em janeiro de 2022 junto ao Manchester City por 55 milhões de euros mais 10 milhões de euros em variáveis, foram estabelecidas condições específicas:
Em caso de renovação do contrato de Ferran, o Barcelona teria de repassar mais 8 milhões ao City. Ao não renovar, essa obrigação deixa de existir.
Além disso, o Manchester City teria direito a um bônus por revenda de 10 milhões de euros caso o atacante fosse vendido por 55 milhões de euros ou mais. Ao manter deliberadamente o valor logo abaixo desse limite, em 50 milhões de euros, o montante total permanece nos cofres catalães.
No total, Ferran disputou 207 partidas pelo Barcelona, nas quais marcou 63 gols e deu 23 assistências.