O Barcelona está prestes a vender Ferran Torres ao Paris Saint-Germain. Com uma engenharia inteligente no acordo, a potência espanhola evita ter de repassar nada menos que 18 milhões de euros ao seu antigo clube, o Manchester City, segundo informa o The Athletic.
Ferran se tornou herói nacional neste verão ao marcar, na prorrogação, o gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 (1 a 0). Ainda assim, o Barcelona decidiu não renovar seu contrato, que se encerra no ano que vem, embora ele tenha tido participação importante na conquista do título nacional na temporada passada, com 21 gols em 49 partidas.
Barcelona e PSG já chegaram a um acordo por uma taxa de transferência de cerca de 50 milhões de euros, sem bônus adicionais. A iminente mudança reunirá Ferran com seu ex-treinador na seleção, Luis Enrique.
Com a transferência, o Barcelona evita de forma astuta que uma quantia considerável vá para o Manchester City. Funciona assim: quando o Barça contratou Ferran junto ao Manchester City, em janeiro de 2022, por 55 milhões de euros mais 10 milhões de euros em variáveis, foram estabelecidas condições específicas:
Em caso de renovação do contrato de Ferran, o Barcelona teria de repassar mais 8 milhões ao Manchester City. Ao não renovar, essa obrigação deixa de existir.
O Manchester City também teria direito a um bônus de revenda de 10 milhões de euros caso o atacante fosse vendido por 55 milhões de euros ou mais. Ao manter conscientemente o preço logo abaixo desse limite, em 50 milhões de euros, o valor integral permanece nos cofres catalães.
No total, Ferran disputou 207 partidas pelo Barcelona, nas quais marcou 63 gols e deu 23 assistências.