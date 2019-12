Barcelona estreia camisa pró-Catalunha em Madri contra Atlético

Barça enfrentará o Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano, onde estreará o quarto uniforme, alusivo à separação da Catalunha

O usará seu quarto kit no jogo contra o , no estádio Wanda Metropolitano, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

No sempre atraente duelo entre rojiblancos e culés que será tocado no Metropolitano, os comandados de Valverde usarão a camisa com as cores do Senyera, uma possibilidade que eles têm por contrato com a Nike, a marca que os veste.

Dessa forma, eles usarão o Senyera como fizeram na Supercopa da da temporada 2014-2015, pela primeira vez, também contra o Atlético de Madrid, em um torneio que acabou caindo do lado do Barça em uma ótima atuação de Neymar.

Após o aniversário do culé, que completou 120 anos, eles decidiram usar este novo kit, o quarto e que presta homenagem à Catalunha. Sob o lema 'Ho portem dins'.

É um aceno para a bandeira da Catalunha e a lenda conta que o conde de Barcelona, ​​Guifré Pilós, ajudou o rei franco Carlos el Calvo. Quando ele foi ferido, o rei lhe concedeu seu próprio escudo e, com os dedos ainda enrolados, tingiu o ouro do escudo com aquelas quatro listras.