Barcelona esteve próximo de assinar com Mbappé por 100 milhões de euros

Ex-diretor revelou que o clube catalão descartou contratar o prodígio francês para assinar com Dembélé

Por muito pouco Kylian Mbappé não assinou com o em 2017. De acordo com o ex-diretor Javier Bordás, os catalães podiam ter garantido a contratação do jovem francês por 100 milhões de euros, mas o secretário técnico, Robert Fernández, preferiu avançar com a contratação de Dembélé.

"Quando estávamos prestes a fechar a contratação de Dembélé, o Minguella me ligou para dizer que havia hipótese de contratar o Mbappé. Falei com Bartomeu e ele falou para o ir ver. Liguei para o pai do Mbappé que me disse que o seu filho não iria para o , porque estavam lá Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale e que poderia ir para o Barcelona porque o Neymar tinha saído. Aliás, o presidente do preferia que ele fosse para o Barça para não reforçar um rival direto como o . Por 100 milhões o Barcelona podia ter contratado Mabppé. Mas o Robert [Fernández] preferiu o Dembélé e teve o apoio de Pep Segura [diretor esportivo]", revelou, em entrevista ao Mundo Deportivo.

"A explicação que deram foi que o Mbappé joga para si e que o Dembélé joga para a equipe. E como tinha saído um ala como Neymar, Robert preferia um ala a um finalizador", concluiu.

Embora Dembélé tenha alguns lampejos da qualidade, o jogador passou grande parte de seu tempo na no departamento médico. Até o momento, foram 82 jogos em três anos no Camp Nou, marcando 22 gols e dando17 assistências.

Mbappe, por sua vez, viu sua estrela subir desde que se transferiu para o PSG e, um ano depois de sua mudança, comandou a na final da . O atacante, porém, pode em breve estar no mercado novamente, já que seu contrato termina em 2022 e ainda não acertou um novo vínculo com o PSG.