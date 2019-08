"Barcelona está planejando a temporada sem Neymar", analisa o embaixador Belletti

Ex-jogador brasileiro herói da conquista da Champions League de 2006 exerce cargo no clube blaugrana desde 2015

Juliano Belletti é uma figura respeitada no . Atualmente o ex-jogador brasileiro atua como embaixador da equipe no mundo e já foi herói do clube na conquista da segunda do time, na temporada 2005/06. Em entrevista ao Mundo Deportivo, Belletti falou sobre a situação de Neymar e disse que o Barça planeja sua temporada sem a presença do brasileiro.

"Se fala muito, mas ele não disse nada, se lê muitas coisas, mas a única coisa que sabemos é que está treinando com o e que o Barça está planejando sua temporada sem ele. Valverde vem fazendo seus amistosos, buscando a melhor equipe para começar a temporada e agora voltam os jogadores que estavam na ", disse Belletti.

O ex-jogador elogiou o compatriota e o qualificou como "um dos melhores do mundo". Belletti diz que a felicidade de Neymar é a prioridade para que ele consiga seguir jogando futebol.

"Eu sempre quer ver Neymar feliz. É um jogador que sofre muita pressão e tem muitas responsabilidades porque ele tem muita qualidade. É um dos melhores do mundo. Assim, o que eu quero é vê-lo feliz, seja no Barça ou em outro clube, para mim tanto faz. Nesse momento eu prefiro a questão pessoal, e espero que eole fique calmo e consiga continuar jogando futebol", falou o embaixador.

Belletti disse que as falas de Neymar a respeito de suas melhores memórias como jogador serem do 6 a 1 do Barça sobre o PSG não mostram que ele queira sair do PSG.

"Eu não acho que ele esteja insatisfeito e queira sair. Se você vê as fotos dos treinamentos ele está feliz com seus companheiros, por isso é complicado falar desse tema", afirmou o brasileiro.