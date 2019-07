Barcelona está melhor que em 2018 com reforços e sem lesões no início

Ernesto Valverde já pode contar com as três contratações feitas e só espera os atletas que participaram da Copa América

O começo da atual pré-temporada do já se mostra mais promissora do que a de 2018. No início da terceira temporada de Ernesto Valverde no comando da equipe blaugrana, ele pode contar com as três contratações feitas até agora e não conta com nenhum lesionado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Diferentemente do início da última temporada. À época apenas dois jogadores contratados puderam começar a pré-temporada, além de que muitos jogadores tinham jogado a e precisavam de férias maiores. Por isso, a base do Barcelona foi fundamental para que houvesse time para jogar os primeiros compromissos da pré-temporada.

Agora em 2019, apenas jogadores que estavam na ainda não chegaram à para retomar os treinamentos. São eles: Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho, Arthur e Arturo Vidal. Embora esses importantes jogadores não estejam treinando agora, eles devem voltar em breve.

O Barça fará duas viagens de pré-temporada, que acontecem no e depois nos . Os jogadores que estiveram na Copa América não irão ao Japão, mas já estarão disponíveis para a turnê estadunidense.

Além disso, uma das melhores notícias para Valverde é que não há nenhum jogador lesionado, por isso nos EUA ele poderá contar com os 20 jogadores da equipe principal e só precisará levar cinco da base. Diferente do ano passado quando metade do elenco que viajou para os Estados Unidos era da base.