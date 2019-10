Barcelona está de olho em... Coutinho. Dirigente viu de perto goleada do Bayern

Emprestado ao time alemão, brasileiro parece ter se reencontrado com o bom futebol após as críticas no Barça

Entre os tantos elogios do treinador Niko Kovac, Philippe Coutinho já tem três gols e duas assistências em apenas sete jogos. E já tem um velho conhecido de olho no camisa 10 do : o próprio .

Um diretor do clube catalão, Ramón Planes, viajou até Londres nesta última semana para acompanhar in loco o desempenho do brasileiro contra o , no jogo que o Bayern massacrou e venceu por 7 a 2.

Coutinho está emprestado pelo time catalão, que o liberou nesta temporada para aliviar a folha salarial do clube, na tentativa frustrada de contratar Neymar. O Bayern tem opção de compra fixada em 120 milhões de euros.

É bem verdade que Coutinho não agradou desde que chegou ao Barcelona. O alto investimento feito pelo clube não se traduziu em campo, e o brasileiro teve dificuldades para se encaixar. Ele nunca foi uma unanimidade e tampouco teve uma sequência de muitos jogos como titular.

Mesmo não deixando saudades no Barça, o clube não esperava que Coutinho retomasse a boa fase em tão pouco tempo, e já é apontado como um dos principais jogadores do Bayern neste início de temporada.