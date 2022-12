Barcelona x Espanyol ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Barcelona recebe o Espanyol na manhã deste sábado (31), no Camp Nou, às 10h (de Brasília), pela 15ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Primeiro colocado do espanhol com 37 pontos, o Barcelona terá o apoio em massa de sua torcida para encerrar o ano com vitória e mantendo a sua posição na tabela. Os culés não têm desfalques confirmados, e devem ter o ataque formado por Raphinha, Dembele e Lewandowski.

Já o Espanyol está em 16º lugar com 12 pontos marcados, e quer aproveitar o clássico catalão para ganhar e se distanciar da zona de rebaixamento. Keidi Bare, machucado, é baixa na equipe visitante.

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Balde, Kounde, E Garcia, Alonso; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembele.

Escalação do provável Espanyol: Lecomte; Gil, Cabrera, Calero, Olivan; Melamed, Souza; Braithwaite, Darder, Puado; Joselu.

Desfalques

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Espanyol

Keidi Bare está lesionado.

Quando é?

• Data: sábado, 31 de dezembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Camp Nou, Barcelona - ESP