Barcelona-EQU x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O América-MG visita o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira (15), no estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. Para avançar à fase de grupos, o Coelho precisa de uma vitória simples após o empate sem gols no Independência. Em caso de um noa igualdade no placar, a decisão da vaga será nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona SC x América-MG DATA Terça-feira, 15 de março de 2022 LOCAL Estádio Banco Pichincha - Guayaquil , EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (15), em Guayaquil.

PRÓXIMA BATALHA! ⚔️💚



Nossa história é de lutas e tudo que conquistamos foi na base de muita garra e superação. VAMOS JUNTOS buscar até o fim mais uma classificação histórica na @Libertadores!



BORAAA! 🐰💚#CoelhãoNaLiberta#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/8QHbXIVhwt — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) March 13, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Focado em busca da classficação inédita à fase de grupos da Copa Libertadores, o América-MG chega para o confronto em Guayaquil pressionado após a derrota para o Uberlândia por 2 a 1, que o deixou de fora da disputa das semifinais do Campeonato Mineiro. A última vez que o América o clube caiu ainda na primeira fase foi em 2015.

Do outro lado, o Barcelona SC chega embalado após vencer o Independiente del Valle por 2 a 0. O aproveitamento de 100% dá a liderança do Equatoriano ao Barcelona. A equipe soma 12 pontos, três a mais do que o vice-líder, a LDU.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

América-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Barcelona SC Libertadores 8 de março de 2022 Uberlândia 2 x 1 América-MG Mineiro 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Tombense Mineiro 19 de março de 2022 16h30 (de Brasília) Avaí x América-MG Mineiro 10 de abril de 2022 A definir

Barcelona SC

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Barcelona SC Libertadores 8 de março de 2022 Barcelona SC 2 x 0 Independiente del Valle Campeonato Equatoriano 13 de março de 2022

Próximas partidas