Barcelona-EQU x América-MG: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa Libertadores 2022

O América-MG enfrenta o Barcelona SC na noite desta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. Como empataram sem gols em Belo Horizonte, quem vencer avança à fase de grupos. Caso haja um novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Em busca da classificação inédita, o América-MG volta as atenções para a Copa Libertadores após não avançar às semifinais do Campeonato Mineiro.

"Gostaria de me desculpar com o torcedor americano. Tentamos buscar essa classificação e, claro, que sabíamos da dificuldade que seria.", afirmou o técnico Marquinhos Santos.

"Estava sendo difícil mobilizá-los (jogadores) para o campeonato estadual. Essa é a verdade. É com muita transparência, muita clareza. Estava muito difícil de mobilizá-los para o campeonato estadual, uma vez você entra numa competição internacional pela primeira vez na história do clube", completou.

Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil, embalado com 100% de aproveitamento no Campeonato Equatoriano, chega para o confronto após a vitória sobre o Independiente del Valle por 2 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após garantir a classificação nos pênaltis e eliminar o Guaraní na rodada anterior, o América-MG agora busca a vitória no Equador para seguir fazendo história.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos deve ter todos os titulares à disposição após preservar os principais jogadores na derrota para o Uberlândia.

"A gente sabe que o América tem muitos jogos históricos em sua trajetória, mas, com certeza, tratamos essa com um dos principais de todos os tempos do clube", disse Lucas Kal.

Do outro lado, o Barcelona SC, que eliminou o Universitario após vencer por 3 a 0 no placar agregado, deve ter em campo a mesma equipe que empatou com o América-MG no primeiro jogo.

Quem avançar garante vaga na fase de grupos da Libertadores. O time eliminado vai disputar a edição 2022 da Copa Sul-Americana.

Possível escalação do América-MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Eder, Marlon; Juninho, Lucas Kal, Alê; Pedrinho, Everaldo e Wellington Paulista.

Possível escalação do Barcelona-SC: Javier Burrai; Pedro Velasco, Dario Aimar, Carlos Rodríguez, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Adonis Preciado, Leonai Souza; Jonathan Perlaza, Leandro Martínez; Gonzalo Mastriani.

DESFALQUES

AMÉRICA-MG:

Eduardo, Berrío, Cavichioli, Carlos Alberto, Jori: departamento médico

BARCELONA SC:

Eric Castillo, Byron Castillo, Damián Díaz: lesionados

Luca Sosa: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona SC x América-MG será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira, em Guayaquil.