Barcelona envia mensagem especial a Messi na noite de sua despedida da seleção

O clube espanhol Barcelona aproveitou a ocasião histórica em que o lendário Lionel Messi virou sua última página com a seleção argentina diante do Benin para enviar uma mensagem especial de boas-vindas e homenagem ao seu capitão histórico, celebrando sua brilhante trajetória internacional com a camisa do Tango.

Logo após o apito final da partida de despedida no estádio Monumental, que viu Messi marcar seu último gol e dar duas assistências, o clube catalão publicou em suas contas oficiais nos mais diversos idiomas uma mensagem especial.









A mensagem direcionada ao astro argentino dizia: "Da medalha de ouro em Pequim 2008 a uma trajetória inesquecível que escreveu história a cada passo com a Albiceleste. Parabéns, Leo, por continuar tornando a camisa da Argentina ainda mais simbólica e icônica!".

Esse gesto do clube catalão vem após um acompanhamento minucioso dos acontecimentos da noite de despedida; as coberturas do clube em suas plataformas, durante as horas que antecederam a partida, se concentraram nos treinos diários da equipe, antes de reservar um espaço especial de homenagem à Pulga argentina assim que ele encerrou sua honrosa trajetória internacional.



