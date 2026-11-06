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O Barcelona volta a viver uma situação financeira delicada às vésperas da janela de transferências de janeiro, enquanto busca reforçar as opções de Hansi Flick para a defesa. Apesar do bom início de temporada, as lesões e a falta de opções na zaga obrigaram o diretor esportivo Deco a buscar soluções criativas no mercado.

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Margem apertada e prioridade para empréstimos

O Barcelona prioriza a chegada de um novo zagueiro neste inverno, mas a situação financeira delicada do clube exige extrema cautela em qualquer negociação. O principal objetivo da diretoria é evitar gastos elevados de imediato, repetindo o modelo de baixo custo adotado anteriormente em negociações por jogadores como Joao Cancelo.

O ideal para o Barcelona seria um empréstimo com opção de compra, embora encontrar jogadores de qualidade disponíveis nessas condições continue sendo um grande desafio, já que outros grandes clubes europeus exigem transferências definitivas. Segundo o Sport, o clube só considerará uma contratação definitiva se antes vender um jogador do elenco principal.

O vice-presidente Ferran Olive falou recentemente sobre a situação do clube em entrevista à Cadena SER. Ele afirmou que, embora o Barcelona opere sob a regra de 1:1, a margem disponível é mínima. Olive explicou que o excedente atual na folha salarial é de apenas cerca de 3 a 4 milhões de euros. Mesmo a recente renovação de contrato de Raphinha, que vincula o brasileiro ao clube até 2030, proporciona um alívio limitado, inferior a cinco milhões de euros. Esse ganho se deve à redistribuição dos salários atuais do ponta por um período mais longo, mas pouco altera o fato de que o custo total do elenco está aumentando em razão dos recentes êxitos esportivos e das contratações do verão.

Alvos para a defesa e concorrência da Premier League

Um dos nomes que surgiram como possível solução de curto prazo é Lisandro Martinez, que, segundo relatos, teve atritos com o técnico Michael Carrick, do Manchester United. O argentino é visto como um zagueiro ideal para atuar pelo lado esquerdo, mas o Manchester United quer receber um valor por sua transferência antes que seu contrato termine em junho. Isso complica a situação para o Barcelona, que também acompanha de perto Castello Lukeba, do RB Leipzig.

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Além de jogadores já consagrados, o Barcelona monitora o jovem talento holandês Ruud Nijstad, do Twente, embora seu valor já tenha ultrapassado a marca de 20 milhões de euros. Segundo relatos, o clube da Eredivisie espera que equipes da Premier League iniciem uma disputa de ofertas, o que poderia rapidamente tornar o jogador caro demais para o Barcelona.

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Diante desses obstáculos, Deco precisa considerar a saída de jogadores do próprio elenco para levantar os recursos necessários. O especialista em transferências Mateo Moretto sugeriu que a venda de um jogador de alto valor poderia resolver vários problemas: "Kounde poderia ser uma das peças com as quais o Barcelona conseguiria dinheiro para, talvez, contratar um centroavante ou outro lateral-direito."

Possíveis saídas de peso

Jules Kounde está em uma posição vulnerável apesar de sua versatilidade. O francês tem tido dificuldades para começar as partidas com regularidade recentemente, com jogadores como Eric Garcia e Xavi Espart sendo escolhidos em determinadas rotações. O Chelsea, que não conseguiu contratar Kounde quando ele deixou o Sevilla por 60 milhões de euros, segue atento à sua situação, enquanto o Bayern de Munique também pode retomar o interesse em janeiro. Se o defensor não ganhar mais espaço nos planos de Flick, tanto o clube quanto o jogador podem decidir que a separação é o caminho mais lógico para viabilizar uma reformulação mais ampla da defesa e dar ao técnico opções mais específicas.

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Alejandro Balde é outro jogador formado no clube cujo futuro está cercado de incertezas. Segundo relatos, seu agente, Jorge Mendes, está avaliando diferentes projetos pela Europa para garantir que o jovem lateral-esquerdo volte a ter protagonismo. Um empréstimo com obrigação de compra é considerado a opção de saída mais viável, com Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham, todos da Premier League, demonstrando interesse. Juventus e Roma também tiveram reuniões preliminares sobre o defensor. Para o Barcelona, uma venda significativa de um jogador formado em sua base representaria lucro integral no balanço, proporcionando o fôlego financeiro necessário para finalmente contratar os alvos prioritários de Flick.