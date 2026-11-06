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Mohamed Saeed
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Barcelona enfrenta dilema na janela de transferências de janeiro! Gigante catalão estuda acordos de empréstimo e possíveis vendas de jogadores enquanto restrições financeiras ameaçam a reformulação da defesa

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O Barcelona volta a viver uma situação financeira delicada às vésperas da janela de transferências de janeiro, enquanto busca reforçar as opções de Hansi Flick para a defesa. Apesar do bom início de temporada, as lesões e a falta de opções na zaga obrigaram o diretor esportivo Deco a buscar soluções criativas no mercado.

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Margem apertada e prioridade para empréstimos

O Barcelona prioriza a chegada de um novo zagueiro neste inverno, mas a situação financeira delicada do clube exige extrema cautela em qualquer negociação. O principal objetivo da diretoria é evitar gastos elevados de imediato, repetindo o modelo de baixo custo adotado anteriormente em negociações por jogadores como Joao Cancelo.

O ideal para o Barcelona seria um empréstimo com opção de compra, embora encontrar jogadores de qualidade disponíveis nessas condições continue sendo um grande desafio, já que outros grandes clubes europeus exigem transferências definitivas. Segundo o Sport, o clube só considerará uma contratação definitiva se antes vender um jogador do elenco principal.

O vice-presidente Ferran Olive falou recentemente sobre a situação do clube em entrevista à Cadena SER. Ele afirmou que, embora o Barcelona opere sob a regra de 1:1, a margem disponível é mínima. Olive explicou que o excedente atual na folha salarial é de apenas cerca de 3 a 4 milhões de euros. Mesmo a recente renovação de contrato de Raphinha, que vincula o brasileiro ao clube até 2030, proporciona um alívio limitado, inferior a cinco milhões de euros. Esse ganho se deve à redistribuição dos salários atuais do ponta por um período mais longo, mas pouco altera o fato de que o custo total do elenco está aumentando em razão dos recentes êxitos esportivos e das contratações do verão.

Alvos para a defesa e concorrência da Premier League

Um dos nomes que surgiram como possível solução de curto prazo é Lisandro Martinez, que, segundo relatos, teve atritos com o técnico Michael Carrick, do Manchester United. O argentino é visto como um zagueiro ideal para atuar pelo lado esquerdo, mas o Manchester United quer receber um valor por sua transferência antes que seu contrato termine em junho. Isso complica a situação para o Barcelona, que também acompanha de perto Castello Lukeba, do RB Leipzig.

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Além de jogadores já consagrados, o Barcelona monitora o jovem talento holandês Ruud Nijstad, do Twente, embora seu valor já tenha ultrapassado a marca de 20 milhões de euros. Segundo relatos, o clube da Eredivisie espera que equipes da Premier League iniciem uma disputa de ofertas, o que poderia rapidamente tornar o jogador caro demais para o Barcelona.

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Diante desses obstáculos, Deco precisa considerar a saída de jogadores do próprio elenco para levantar os recursos necessários. O especialista em transferências Mateo Moretto sugeriu que a venda de um jogador de alto valor poderia resolver vários problemas: "Kounde poderia ser uma das peças com as quais o Barcelona conseguiria dinheiro para, talvez, contratar um centroavante ou outro lateral-direito."

Possíveis saídas de peso

Jules Kounde está em uma posição vulnerável apesar de sua versatilidade. O francês tem tido dificuldades para começar as partidas com regularidade recentemente, com jogadores como Eric Garcia e Xavi Espart sendo escolhidos em determinadas rotações. O Chelsea, que não conseguiu contratar Kounde quando ele deixou o Sevilla por 60 milhões de euros, segue atento à sua situação, enquanto o Bayern de Munique também pode retomar o interesse em janeiro. Se o defensor não ganhar mais espaço nos planos de Flick, tanto o clube quanto o jogador podem decidir que a separação é o caminho mais lógico para viabilizar uma reformulação mais ampla da defesa e dar ao técnico opções mais específicas.

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Alejandro Balde é outro jogador formado no clube cujo futuro está cercado de incertezas. Segundo relatos, seu agente, Jorge Mendes, está avaliando diferentes projetos pela Europa para garantir que o jovem lateral-esquerdo volte a ter protagonismo. Um empréstimo com obrigação de compra é considerado a opção de saída mais viável, com Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham, todos da Premier League, demonstrando interesse. Juventus e Roma também tiveram reuniões preliminares sobre o defensor. Para o Barcelona, uma venda significativa de um jogador formado em sua base representaria lucro integral no balanço, proporcionando o fôlego financeiro necessário para finalmente contratar os alvos prioritários de Flick.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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