Barcelona encara pior início com lesões desde 2014: Messi, Suárez e Dembélé estão na lista

Sete jogadores já perderam ao menos uma das seis primeiras partidas oficiais da temporada, contando a seguinte, contra o Granada

Logo depois do empate por 0 a 0 com o Dortmund, Jordi Alba se submeteu a exames médcios que confirmaram o diagnóstico inicial dos especialistas. O lateral esquerdo sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e, mesmo que o não dê um prazo para recuperação, fontes disseram ao Mundo Deportivo que o atleta ficará até três semanas fora de combate.

O problema clínico o faria perder cinco jogos oficiais do calendário que faltam até a próxima data FIFA - quatro do Campeonato Espanhol (Granada, , e ) e um da - . Serão três duelos em casa e dois como visitante.

O princípio de Valverde é não forçar nenhum jogador no início da temporada. Não o fez com Lionel Messi e não o fará com Alba. O mesmo aconteceu com Junior Firpo, que ficou fora contra o Dortmund, e só jogou alguns minutos contra o Betis, sua ex-equipe.

O Barça não tem tido sorte com as lesões. Com Jordi Alba no departamento médico, já são sete jogadores que perderam algum dos primeiros seis jogos da temporada - um número chamativo. Dembélé, Junior Firpo, Luis suárez, Lionel Messi, Neto, Umtiti e, agora, o lateral esquerdo Alba. Há cinco anos que o time não tem tantos problemas físicos no começo da temporada. Em 2014/2015, Luis Enrique teve que lamentar a ausência de até oito atletas, que no sexto encontro chegaram a ser nove.

Em seu primeiro ano, Valverde lamentou a baixa por lesão de cinco jogadores, alguns se recuperaram rapidamente. No ano passado, nesses seis primeiros encontros, foram cinco contusões. Dos atuais, Umtiti é o de maior duração.