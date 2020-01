Barcelona encaminha a contratação de jovem lateral-direito do Coritiba

Yan Couto, de apenas 17 anos, foi titular absoluto da seleção brasileira no último Mundial Sub-17

O encaminhou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Yan Couto, do e também da Sub-17. A Goal apurou que o clube espanhol vai desembolsar cerca de 5 milhões de euros (R$ 23,3 milhões) pelo acordo, que ainda prevê o pagamento de um valor extra – mantido em sigilo até o momento – por produtividade (metas atingidas).

Uma das principais promessas do nos últimos anos, o jovem defensor estava também na mira de outros grandes clubes do futebol europeu, entre eles , e Red Bull Leipzig.

Yan, que recentemente foi eleito um jogadores mais promissores do mundo pelo jornal inglês The Guardian, atuou como titular absoluto da Seleção na campanha vitoriosa do , disputado no , entre outubro e novembro de 2019.