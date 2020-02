Barcelona em crise: racha na diretoria se agrava, e eleições podem tirar Bartomeu

O clube vive uma grande crise institucional e tem cenário cada vez mais complicado

A reunião clandestina e informal do conselho de administração do foi bastante tensa, segundo por diferentes meios de comunicação catalães, que consideram que a possibilidade de demissões ou eleições não pode ser excluída num futuro próximo. Seja como for, qualquer decisão terá de ser tomada na reunião extraordinária que se realizará na quinta-feira (27).

De acordo com algumas informações coletadas pela Goal , alguns diretores do clube trocaram opiniões e críticas sobre os últimos eventos turbulentos no clube. Parte da diretoria não está satisfeita com a atual linha de ação.

Segundo o Mundo Deportivo , Emili Rousaud, recentemente nomeado vice-presidente institucional, teria pedido na quarta-feira (19), na reunião da Comissão Delegada, a cabeça da Jaume Masferrer, mas o presidente Josep María Bartomeu se recusou a conceder. De acordo com o Cadena SER , Masferrer, chefe da área de presidência de Bartomeu, foi suspenso das suas funções até que a investigação sobre a recente crise digital que atingiu o clube tenha sido esclarecida.

Diante uma crise incontestável e do descontentamento das massas sociais do Barça, vários diretores, segundo informações da Catalunya Radio , pediram a Bartomeu que se demitisse, com a convocação de eleições no final da temporada.

Em outras palavras, a figura do presidente está mais fraca do que nunca. Outros diretores continuam a apoiar Bartomeu e acreditam que o presidente deve continuar a administrar o clube como tem feito até agora, como de costume. A reunião extraordinária do clube vai ser muito "quente" na quinta-feira (27).

O Barça continua imerso em um terremoto institucional, com uma longa sombra de possíveis demissões e, é claro, da convocação de eleições chegando no Camp Nou.